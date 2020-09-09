【旅遊氣泡】港府向11國提「旅遊氣泡」　專業旅運升逾三成、卓悅彈高兩成

▲ 港人恢復外遊有望，部分旅遊股有支持，專業旅運半日彈升1成。（資料圖片）

本地新冠肺炎疫情持續緩和，今日新增6宗確診個案，再錄得單位數確診個案。政府昨日進一步放寬社交距離限制，同時透透露已向11個國家就「旅遊氣泡」接觸。港人似乎有望恢復有限度外遊及重啟旅遊業，個別旅遊股、藥妝消費股亦見追捧，專業旅運 （01235） 午後發力，收市升逾三成，成交7218萬元。

東瀛遊 （06882） 收升17%至0.455元，創逾3個月高。縱橫遊 （08069） 早段曾高見3.91元，創逾52周高，收升2.6%至3.88元。

卓悅控股 （00653） 股價今早最多升逾85%，收市升幅收窄至25.8%，報0.19元；莎莎國際 （00178） 升7.4%，暫報1.46元。

商務及經濟發展局長邱騰華昨日表示，已去信11個國家，表達香港願意與對方建立旅遊氣泡，包括德國、法國、瑞士、日本、韓國、泰國、馬來西亞、新加坡、越南、澳洲及新西蘭，有5至6個國家表示有興趣，其中日本和泰國已經有雙邊接觸，而歐盟已委託德國作為代表，協商相關安排。

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編輯：趙穎妍