  • 28°C
香港時間 : 2020909日 (三) 18:39
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【旅遊氣泡】港府向11國提「旅遊氣泡」　專業旅運升逾三成、卓悅彈高兩成

即市財經 17:53 2020/09/09

分享：

港人恢復外遊有望，部分旅遊股有支持，專業旅運半日彈升1成。（資料圖片）

本地新冠肺炎疫情持續緩和，今日新增6宗確診個案，再錄得單位數確診個案。政府昨日進一步放寬社交距離限制，同時透透露已向11個國家就「旅遊氣泡」接觸。港人似乎有望恢復有限度外遊及重啟旅遊業，個別旅遊股、藥妝消費股亦見追捧，專業旅運 （01235） 午後發力，收市升逾三成，成交7218萬元。

東瀛遊 （06882） 收升17%至0.455元，創逾3個月高。縱橫遊 （08069） 早段曾高見3.91元，創逾52周高，收升2.6%至3.88元。

卓悅控股 （00653） 股價今早最多升逾85%，收市升幅收窄至25.8%，報0.19元；莎莎國際 （00178） 升7.4%，暫報1.46元。

商務及經濟發展局長邱騰華昨日表示，已去信11個國家，表達香港願意與對方建立旅遊氣泡，包括德國、法國、瑞士、日本、韓國、泰國、馬來西亞、新加坡、越南、澳洲及新西蘭，有5至6個國家表示有興趣，其中日本和泰國已經有雙邊接觸，而歐盟已委託德國作為代表，協商相關安排。

相關文章：

【旅遊寒冬】專業旅運賣樓套7480萬元改善財政　買家為亮碧思黃樹雄

【限聚令放寬】政府周五起允堂食4人一桌、室內外運動場所可重開　爭取早日重啟港人出遊

【旅遊氣泡】政府去信11國洽建旅遊氣泡　日本泰國已有雙邊接觸

【限聚令放寬】海洋公園、香港迪士尼樂園9‧18重開？　兩大樂園：適時公布（第二版）

編輯：趙穎妍

香港股票 旅遊酒店股 旅遊行業 疫情 東瀛遊（06882） 專業旅運（01235） 成交 異動股 東瀛遊 縱橫遊
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【Tesla股價】Tesla（TSLA）上周五已完成50億美元配股行動　全日重挫21%打入技術熊市
【Tesla股價】Tesla（TSLA）上周五已完成50億美元配股行動　全日重挫21%打入技術熊市
【美股期貨】道期漲185點 納指期貨反彈2%　Tesla盤前回穩彈6.8%（不斷更新）
【美股期貨】道期漲185點 納指期貨反彈2%　Tesla盤前回穩彈6.8%（不斷更新）
【新股IPO】百勝中國近14萬人認購　一手中籤率25%　認購14手才穩獲一手
【新股IPO】百勝中國近14萬人認購　一手中籤率25%　認購14手才穩獲一手
【新股IPO】福祿控股2101料80手穩中一手　富途：正籌備加碼30至50億元孖展額度
【新股IPO】福祿控股2101料80手穩中一手　富途：正籌備加碼30至50億元孖展額度
【新股IPO】福祿控股2101孖展暫錄319.9億元　超購359.4倍（不斷更新）
【新股IPO】福祿控股2101孖展暫錄319.9億元　超購359.4倍（不斷更新）
【恒指夜期】滙豐ADR收報32.35港元低2%　夜期收市低水301點（不斷更新）
【恒指夜期】滙豐ADR收報32.35港元低2%　夜期收市低水301點（不斷更新）