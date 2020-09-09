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【旅遊氣泡】港府向11國提「旅遊氣泡」　卓悅曾升8成、專業旅運升近兩成

即市財經 15:41 2020/09/09

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港人恢復外遊有望，部分旅遊股有支持，專業旅運半日彈升1成。（資料圖片）

本地新冠肺炎疫情持續緩和，消息指今日新增6宗確診個案，再錄得單位數確診個案。政府昨日進一步放寬社交距離限制，同時透透露已向11個國家就「旅遊氣泡」接觸。港人似乎有望恢復有限度外遊及重啟旅遊業，個別旅遊股、藥妝消費股亦見追捧，專業旅運 （01235） 午後彈升17%，惟成交不足50萬元。

至下午3時37分，東瀛遊 （06882） 最新升10%至0.43元，創逾3個月高，成交544萬元。縱橫遊 （08069） 早段亦高見3.91元，創逾52周高，最新升2.4%至3.87元，成交59.4萬元。

卓悅控股 （00653） 股價今早最多升逾85%，尾市升幅收窄至22%，暫報0.184元，成交1040萬元；莎莎國際 （00178） 升6.6%，暫報1.45元，成交2990萬元。

商務及經濟發展局長邱騰華昨日表示，已去信11個國家，表達香港願意與對方建立旅遊氣泡，包括德國、法國、瑞士、日本、韓國、泰國、馬來西亞、新加坡、越南、澳洲及新西蘭，有5至6個國家表示有興趣，其中日本和泰國已經有雙邊接觸，而歐盟已委託德國作為代表，協商相關安排。

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編輯：趙穎妍

香港股票 旅遊酒店股 旅遊行業 疫情 東瀛遊（06882） 專業旅運（01235） 成交 異動股 東瀛遊 縱橫遊
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