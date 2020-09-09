【疫市商機】疫情催化營銷改革　KOL平台捕捉直播帶貨商機

▲ 網紅營銷平台Vfluencer聯合創辦人吳宇森表示，疫下雖有不少港商投資跨境電商，惟因預算減少，料該企收入與去年持平。（黃建輝攝）

新冠肺炎疫情下，網購需求大增，電商成為逆市奇葩。本地零售陷入寒冬，內地近年興起網紅（KOL）文化，不少港商冀藉「直播帶貨」開拓新銷售渠道。

網紅營銷平台Vfluencer聯合創辦人吳宇森提醒，內地社交電商走「閉環生態」，市場架構複雜，加上不正當競爭、刷單等問題，必須謹慎選擇。

吳宇森於澳洲修畢電子工程及軟件學位後，在當地一間鐵路系統公司工作，研發無人駕駛及訊號技術，至2012年回流邊打工邊創業。2017年他夥拍檔創立Vfluencer，連同個人及風險投資（VC），起動資本約50萬美元（約387萬港元）；去年營業額為700萬元。

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網紅Vs微網紅 各有優劣

公司總部位於深圳，疫前每天穿梭兩地工作的他，指本港網上消費風氣不及內地，加上物流成本高，電商一直做不起。港企欲打大市場，紛紛北望神州，惟內地社交網絡呈閉環生態，「百度還百度、微信還微信，大家各自為政，各個平台玩法不同，市場推廣要多嘗試。」

該企遂引入社交媒體分析軟件，人工智能（AI）自動搜索網紅（KOL）、微網紅（KOC）的資料，分析其影響力及定位，又比拼兩地社交平台的每日粉絲增長、網絡聲量、評論等，以便港企選擇合適的市場推廣策略。現時系統記錄逾百萬名KOL及KOC，最高日銷量是為港商直播賣食品，達到200多萬港元。

▲ 社交媒體分析軟件能顯示不同行業的品牌，在各類社交平台上的廣告預算、內容投放數據、網民反應等，以了解市場走勢。（受訪者提供圖片）

疫情持續超過半年，原本不敢貿然冒險的港商，也開始探索北上直播帶貨的商機，使該企客戶增長達1倍以上。惟企業仍需「勒緊褲頭」度日，綫上推廣預算多少才合理？吳指須視乎行業而定。「內地市場大，競爭更大。美粧產品起碼要7位數字費用，保健品則6位數字已可。」他續言，實體店租金高企，是為了「買人流」，放諸電商亦然，「消費者不會突然瀏覽你網店」。

企業想制定有效宣傳方式，知己知彼至為重要。他以奶粉牌子為例，首先要知自己產品定位，屬於高還是中端級別，再分析競爭對手的宣傳角度，如主打哪類健康成分，並留意消費者如何評論同類品牌。最後，觀察對手如何選擇推廣平台，以及了解各平台特色。

▲ 吳宇森指，內地企業傾向將大部分市場投資放在線上宣傳，但港商正好相反。（黃建輝攝）

惟KOL不斷推銷，容易產生「收錢分享」負面印象，故企業開始轉投成本低、說服力更高的KOC，卻鬧出不少造假情況。「內地流行保證投資回報率（ROI），但肯承諾ROI達幾倍的，99%是呃錢。」他指出，品牌為提高競爭力，通常設無條件退單服務，有些營銷公司可能從中造假，以催谷銷量。「當退貨潮一到，企業分分鐘倒蝕錢。」

▲ 近年興起直播帶貨熱潮，惟選擇合作網紅時，亦要注意其定位與產品理念是否相符。（新華社資料圖片）

價格戰成效低 始關注建品牌

創業至今，今年疫情是最大挑戰，「就連國際大品牌也減少營銷投資，我們收入同受影響。」惟吳認為有危亦有機，「企業開始醒覺，傳統零售必須轉型發展社交電商，相信公司捱得過今年，生意將是報復式反彈。」

內地一些企業的其中一個弱點，是着眼促銷惡鬥價格戰，「近年在幾乎沒毛利的情況下，才開始反思品牌建立，反觀不少跨國企業卻用數十年建立口碑。」他又稱，未來將積極打入內地市場，包括為當地客戶提供品牌分析及定位服務。

記者：姚慧儀