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調整是為了走更長的路

即市財經 09:00 2020/09/10

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上星期開始，美股突然出現急跌，標準普爾500指數在短短兩天內下跌了4.3%，引起不少散戶緊張。值得注意的是，拖累指數的行業是下跌了7.1%的科技股。科技股自3月23日的谷底以來反彈強勁，因此，有如此幅度的回調並不令人意外。

從本質上講，在電子商務的日益普及和對「在家工作」作為「新常態」的廣泛接受，已在日益分化的世界中將科技確立為主導行業。但投資者進取地買入主要科技股的看漲期權，形成了循環，進一步推高股價。

在強勁的反彈出現回調是必然的，而這正是上星期發生的情況。但是，此調整與科技股的基本面沒有任何關係，原因有二。第一，雖然普遍存在宏觀不利因素，但科技股的盈利仍被上調。從年初至今，預期盈利被上調了2.6%，這與科技股在疫情中及疫情後的環境中受惠有關。第二，EPFR Global的數據顯示，科技股的長期策略地位正在提高，美國基金的資產配置對科技股的投資不斷增加。從2018年11月的21.0%的低位開始已增加至近來26.8%，反映了對這行業長期信念的提高。

隨著美國大選臨近，中美摩擦亦可能愈趨緊張，偶發性的股市調整可能會更加頻密。但是早前聯儲局承諾將政策利率保持在較低水平，我們認為股票仍然是「唯一的選擇」，而科技股仍是我們看好的行業，調整可以幫助這個行業走更遠的路。

撰文 : 星展香港投資總監辦公室(北亞區)

欄名 : 星級展望

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