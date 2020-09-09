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【美國大選】特朗普：拜登是全球主義者 出賣美國

環球政治 13:06 2020/09/09

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美國總統特朗普在一星期內第二次到北卡羅來納州造勢，借中國問題攻擊民主黨對手拜登，形容拜登的政治議程是「中國製造」，又批評對方是出賣美國的全球主義者，有份令美國工作職位流失到海外。

【美國大選】特朗普民調追貼拜登 獲佛州拉美裔支持：【下一頁】

【美國大選】特朗普辱將士風波 仇家博爾頓開腔平反：【下一頁】

周內第二次到北卡演說，特朗普在溫斯頓塞勒姆（Winston-Salem）的機場，向數以千計支持者表示，拜登是出賣美國的全球主義者（globalist sellout），並高呼：

「拜登的政治議程是中國製造，我的則是美國製造。」
（Joe Biden's agenda is made in China. My agenda is made in the U.S.A.）

不論特朗普或拜登，在中國議題上展現強硬態度已經成為他們的競選得分手段。拜登日前才批評，特朗普跟中國的貿易協議無法為美國爭取到利益。

【美國大選分析】豈止中國牌 剖析本土五大決勝因素：【下一頁】

【美國大選分析】拜登未勝選已鬧任命糾紛 激進左翼又發茅：【下一頁】

對於拜登及其副手賀錦麗（Kamala Harris）否定華府在加快研發新冠疫苗的努力，特朗普重申新冠疫苗「很快」（very, very soon）面世，又指二人企圖詆毀疫苗研發，並將之政治化。

針對賀錦麗近日連番攻擊，特朗普表示：

「無人喜歡她，她永遠不可能是（美國）首名女總統。（如果不幸成真，）那將會是對我們國家的侮辱。」
（Nobody likes her. She could never be the first woman president. That would be an insult to our country.）

【美國大選】特朗普大打反暴力牌 民調卻指其押錯注：【下一頁】

【美國大選】特朗普指拜登發表反疫苗論 斥其破壞科學：【下一頁】

責任編輯：陳啟賢

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