【美國大選】特朗普：拜登是全球主義者 出賣美國

美國總統特朗普在一星期內第二次到北卡羅來納州造勢,借中國問題攻擊民主黨對手拜登,形容拜登的政治議程是「中國製造」,又批評對方是出賣美國的全球主義者,有份令美國工作職位流失到海外。

周內第二次到北卡演說,特朗普在溫斯頓塞勒姆(Winston-Salem)的機場,向數以千計支持者表示,拜登是出賣美國的全球主義者(globalist sellout),並高呼:

「拜登的政治議程是中國製造,我的則是美國製造。」 (Joe Biden's agenda is made in China. My agenda is made in the U.S.A.)

不論特朗普或拜登,在中國議題上展現強硬態度已經成為他們的競選得分手段。拜登日前才批評,特朗普跟中國的貿易協議無法為美國爭取到利益。

對於拜登及其副手賀錦麗(Kamala Harris)否定華府在加快研發新冠疫苗的努力,特朗普重申新冠疫苗「很快」(very, very soon)面世,又指二人企圖詆毀疫苗研發,並將之政治化。

針對賀錦麗近日連番攻擊,特朗普表示:

「無人喜歡她,她永遠不可能是(美國)首名女總統。(如果不幸成真,)那將會是對我們國家的侮辱。」

(Nobody likes her. She could never be the first woman president. That would be an insult to our country.)