▲ 【新冠疫苗】阿斯利康等9間藥廠聯署 確保疫苗安全才推出

新冠肺炎疫情全球大流行，新冠疫苗研發進度成關注。美國總統特朗普曾揚言，會在美國大選左右有新冠疫苗，令人憂慮新冠疫苗會過急推出。阿斯利康（AstraZeneca）、Moderna等曾表示公布其研發疫苗取得進展的藥廠，聯合發表聲明承諾，在向監管機構申請批准推出其新冠疫苗前，會先確保該新冠疫苗是安全、有效。

阿斯利康、輝瑞（Pfizer）、強生（Johnson & Johnson）、德國生物技術公司BioNTech、葛蘭素史克（GlaxoSmithKline）、Moderna、Novavax、默克藥廠（Merck）及法國藥廠賽諾菲（Sanofi）發表聯合聲明指，會在作3個階段的人體測試後，才向監管機構申請把疫苗推出市面。

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9間藥廠強調，會確保以高科學、倫理水平展開疫苗測試及作生產，並承諾確保有足夠疫苗供應全球。

9間藥廠指，不會排除申請緊急授權推出疫苗，但強調會遵守美國食品藥品監督管理局（FDA）等監管機構所發出的指引，在經過3個階段的臨床測試，證實疫苗有效且安全，才作申請。

而有份聯署的阿斯利康，其與牛津大學合作研發的疫苗，則因有測試者出現「不能解釋的疾病」(unexplained illness)，故決定暫停第三期臨床測試。

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責任編輯：林嘉莉