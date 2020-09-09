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【Android 11】Google Android 11正式推出　大幅強化5G及私隱功能

科技 12:34 2020/09/09

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Google今（9日）宣布，正式推出Android 11系統。

Google於今年6月首次推出Android 11公測版，等待3個月終於迎來正式版。Google今（9日）宣布，正式推出Android 11系統。由即日起開放Google自家品牌Pixel手機首輪升級下載，並提供一系列全新功能。

>>>【私隱安全】 Android 11限制第三方相機程式　保障用戶私隱

>>>華為臨時牌照期屆滿　手機將停Android更新

全新的Android 11帶來不少重大更新，包括強化5G及私隱。據資料顯示，為了配合5G高流量及低延遲特性，Android 11增設動態計算及頻寬計算器API，讓開發者偵測並計算手機5G連綫狀況與上傳及下載流量，並告訴使用者5G的用量與時間。

同時，為保障用戶私隱，Android 11為咪高峰、鏡頭、定位增設單次使用權限要求，即每次使用前都需徵求用家同意；此外，如果使用者長時間未使用應用程式，Android 11會自動重置及關閉與該程式相關的所有權限。

功能方面，除了之前預覽版中曾個出現過的訊息氣泡、綜合對話通知、新的媒體及裝置控制介面外，Google終加入了內建屏幕錄製工具。值得一提的是，Google在Android 10時加入了黑暗模式（Dark Mode），現時Android 11甚至可以加入排程設定，例如日落至日出採用黑暗模式，日出後就使用原有模式。

Android 11正式版目前已開放予9款Pixel手機下載，包括Pixel 2、2 XL、Pixel 3、3XL、3a、3a XL、4、4 XL、4a。用戶現時進入設定內的系統更新，就能下載更新。

Google同時也宣布與OnePlus、小米、Oppo及Realme合作，現時部分機型已可升級到Android 11的Beta版，當中包括OnePlus 8、OnePlus 8 Pro、小米 10、小米 10 Pro、OPPO Find X2、OPPO Find X2 Pro、OPPO Ace2、OPPO Reno3 4G、OPPO Reno3 Pro 4G及Realme X50 Pro。以上提及的機款，已可透過品牌提供的官方下載點進行升級。

>>>Android版Airdrop將推出　Nearby Share正測試多裝置傳送

責任編輯：曾曉汶

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