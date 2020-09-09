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【新股IPO】內地兒童網上教育平台洪恩教育赴美上市　集資約7.8億

即市財經 12:39 2020/09/09

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洪恩教育今年上半年業績由虧轉盈，純利錄564萬元（人民幣，下同），去年同期虧損為2.78億元。

洪恩教育於早前在美國遞交上市申請，尋求在紐約交易所上市，擬集資最多1億美元（約7.8億港元）。股份代號為「IH」。瑞信及花旗負責上市事宜。內地兒童網上教育平台洪恩教育成於2016年，主要提供創新及高品質的全方位產品和服務，覆蓋個人用戶及機構用戶、學校及家庭教育需求和線上及線下教育場景。

據上市文件顯示，截至今年上半年業績由虧轉盈，純利錄564萬元（人民幣，下同），去年同期虧損為2.78億元。收入按年增102%至1.85億元

公司集資所得35%用於擴展公司於內地及海外的產品及服務、25%用於發展現有產品及服務、20%用於改善技術基礎設施、10％用於市場營銷和品牌促銷、其餘則作一般資金用途、潛在的戰略投資和收購提供資金。

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