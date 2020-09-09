▲ 【美國大選】特朗普民調追貼拜登 獲佛州拉美裔支持

距離11月3日的美國大選只有8周，總統特朗普和前副總統拜登的支持度叮噹馬頭。在6個關鍵搖擺州之一的佛羅里達州，特朗普和拜登均獲得28%支持度，特朗普較2016年獲更多拉美裔支持。馬瑞斯特學院民意研究所總監米林戈夫（Lee Miringoff）形容，情況不尋常，該州的民調多數不會追得如此貼。

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拜登（Joe Biden）過去幾個月6大搖擺州（賓夕法尼亞州、密歇根州、威斯康星州、佛羅里達州、北卡羅來納州和亞利桑那州）都處於領先位置，但特朗普在全國民調急起直追，拜登領先的優勢明顯收窄。

美國全國廣播公司（NBC）與馬瑞斯特學院（Marist College）針對佛州的民調發現，兩人支持度分別是48%；在已登記選民中，特朗普以48%支持度，險勝拜登的47%。特朗普4年前以1.2個百分點險勝對手希拉里（Hillary Clinton），奪下佛州。

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值得注意的是，拉丁美裔傳統上多數支持民主黨，但民調顯示，50%的人支持特朗普，高過拜登的46%。特朗普2016年時，僅取得35%拉美裔支持，希拉里的支持度多達62%。

不過，不少4年前支持特朗普的高齡選民，轉為支持拜登。在2016年，57%高齡選民支持特朗普，遠多過希拉里40%；最新的民調顯示，49%的人支持拜登，高過特朗普的48%。

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責任編輯：鄧燕君