【英國疫情】實施6人限聚令 違者最高可罰款3萬

▲ 英格蘭將於下周一（14日）起重新實施限聚令，聚會人數收緊至6人，違者最高可被罰款3,200英鎊（32,395港元）。

英國新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情反彈，過去7日平均確診逾2000宗。據報，英格蘭將於下周一（14日）起重新實施限聚令，聚會人數收緊至6人，違者最高可被罰款3,200英鎊（32,395港元）。預料英國首相約翰遜將於稍後交代詳情。

英格蘭將實施的6人限聚令適用於私人住所、室內及室外場所，咖啡店、酒吧等亦包括在內；學校和工作場所則可獲豁免；婚禮、葬禮及體育活動在採取安全措施下，亦可繼續進行。

違者不理警察勸諭，可被罰款100英鎊（1012港元），違反限聚令最高可被罰款3,200英鎊（32,395港元）。

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英國首相約翰遜將與稍後交代詳情。根據傳媒取得的約翰遜講稿，預料他會促請民眾必須立即採取行動，阻止病毒傳播，又會呼籲民眾遵守新規定，緊記洗手、戴口罩、與他人保持社交距離，並注意有無出現病徵。

英國周二（8日）錄得 2,460 宗新增確診病例，32人死亡。自周日（6日）起，累計錄得 8,396 宗。

早前在曼徹斯特的市鎮博爾頓，本地確診個案增加，衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）隨即在周二（8日）宣布一系列防疫措施，包括餐廳只能提供外賣，並在晚上10時至早上5時關閉。

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責任編輯：葉芷樺

