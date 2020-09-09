  • 30°C
香港時間 : 2020909日 (三) 13:31
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【異動股】披露獲長實融資88億元 高銀金融炒上近一成

股樓投資 12:39 2020/09/09

分享：

早前傳出財困，邀請長實集團(01113)参與財務重組的高銀金融(00530),披露於本月1日，該公司間接全資附屬公司賜譽與長實一間全資附屬公司牽頭訂立融資協議，內容有關定期貸款融資合共88億元。受消息帶動，高銀金融今日炒上，中午收報1.35元大升8%，長實則報40.9元跌0.6%。

【ATMX股價】大型科技股全線捱沽 阿里曾失260京東跌近半成最傷  詳情請看[下一頁]

【新股IPO】傳喜茶及奈雪の茶有意來港上市 集資額分別達4至5億美元  詳情請看[下一頁]

該公司上周五發通告透露，集團已達成一項融資計劃，據此在長實的協助下，集團將可融資約87億元。

早前，長實委派公司高層馬勵志進入高銀董事會，並與高銀簽訂重組協議。消息指，馬勵志入董事會後就開始與高銀商討重組事宜，最終由長實牽頭帶領其他數名貸款人，於上月底與高銀金融簽訂一系列重組協議。

iMoney全新網上專欄的內容請按此

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 李尚毅

長實集團（01113） 高銀金融（00530） 經濟

上一篇文章

【港股追蹤】銀行股鬥頹　滙豐渣打同病相憐

下一篇文章

【港股追蹤】市況轉弱　公用股再成資金避難所
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【室內設計】80後孝順女為母擲約50萬元聘請設計公司裝修　打造近400呎屋成日式簡約風居所
【室內設計】80後孝順女為母擲約50萬元聘請設計公司裝修　打造近400呎屋成日式簡約風居所
【居屋申請2020】新舊居屋大比併　第一代居屋竟有複式單位？
【居屋申請2020】新舊居屋大比併　第一代居屋竟有複式單位？
【藍籌屋苑】太古城勁劈510萬沽　代理：當初叫價貴
【藍籌屋苑】太古城勁劈510萬沽　代理：當初叫價貴
【月入中位數】港人最新月入中位數1.9萬元　8大行業月入中位數一覽
【月入中位數】港人最新月入中位數1.9萬元　8大行業月入中位數一覽
【樓市故事】換樓豪客高買低賣 年內新高價購黃埔花園3房 即日極速低價沽海逸豪園
【樓市故事】換樓豪客高買低賣 年內新高價購黃埔花園3房 即日極速低價沽海逸豪園
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清