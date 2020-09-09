【異動股】披露獲長實融資88億元 高銀金融炒上近一成

早前傳出財困，邀請長實集團(01113)参與財務重組的高銀金融(00530),披露於本月1日，該公司間接全資附屬公司賜譽與長實一間全資附屬公司牽頭訂立融資協議，內容有關定期貸款融資合共88億元。受消息帶動，高銀金融今日炒上，中午收報1.35元大升8%，長實則報40.9元跌0.6%。

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該公司上周五發通告透露，集團已達成一項融資計劃，據此在長實的協助下，集團將可融資約87億元。

早前，長實委派公司高層馬勵志進入高銀董事會，並與高銀簽訂重組協議。消息指，馬勵志入董事會後就開始與高銀商討重組事宜，最終由長實牽頭帶領其他數名貸款人，於上月底與高銀金融簽訂一系列重組協議。

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