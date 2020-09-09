小米閃現技術熊市  科技股調整續來？

科技股續調整，其中小米 （01810） 連日重創，按即市價計，今日小米低位已由日前高位回落逾20%，技術上步入「熊市」。另一強勢科技股美團 （03690） 亦由高位回調16%，續步入「見熊」危機。

小米跌勢未止，今日曾跌逾6%，低見20.95元。小米於上周三（9月2日）曾高見26.95元創新高，即今日低位計，已由高位回落22%，閃現技術熊市。如按收市價計算，小米於上周三收市高見25.7元，即今日小米倘收市失守20.55元，將正式步入技術熊市。

小米即市曾由日前高位累計回調逾20%

事實上，受累美股科技股急回，本港科技股連番回調，科技龍頭ATMXJ紛由高位下滑，除了小米，美團亦由高位回落約16%，離技術熊市不遠。

美股科技股續挫，拖累本港股科技股無運行。美股強勢科技股的調整幅度較本港科技股更誇張。連日調整的特斯拉（Tesla）未止跌，由於意外未獲納入標普500指數，周二再現洗倉式下跌，暴跌21%。由日前的高位計，Tesla股價已調整34%，早前步入技術熊市。另一科技龍頭蘋果（Apple），亦已由高位回調16%。

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美股Tesla高位調整3成 陷技術熊市

美股科技股突然回調，主要是早前的狂勢急升後，股價於高位現調整，市場氣氛逆轉，投資者爭相沽股獲利，令早前的強勢暴跌。以Tesla為例，在日前的高位計，今年以來已狂升5倍，事實上市場分析早已指出會有大幅回調的風險。按現價計，雖然已由高位回落3成，惟仍較年初勁升4倍，即年初入市的投資者現價沽貨仍會大賺。因此，倘市況續弱，將引發更多的獲利盤，拖累Tesla股價。

本港科技股情況亦相同，升得愈高的股份，回調幅度亦較大。美團 （03690） 今年來升勢最誇張，回調後仍升1.2倍，頗有「港版Tesla」的影子。小米近日在正式染藍前升勢亦誇張，推動股價今年以來升近倍。

倘市場續弱 獲利盤勢拖累美團小米

美團及小米升勢較高，因而短綫調整亦高於其他科技股龍頭。盡管兩隻股份已大幅調整，由於今年來累積升幅仍遠高於其他股份，短期苶難言企穩。倘外圍科技股續跌，料獲利盤湧現仍會拖累美團及小米股價，當時市場信心不足，升幅較大的股價料先行回調。

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責任編輯：錢家鋒