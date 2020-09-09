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【長和股價】長和傳考慮出售以色列通訊商持股　報道：以色列有政治壓力

即市財經 12:07 2020/09/09

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長和據報擬出售以色列電訊商持股，圖為長和主席李澤鉅

長和 （00001） 在歐洲通訊業務傳受中美關係緊張影響。以色列《國土報》引述消息人士稱，長和正考慮出售集團在以色列第二大流動通訊商Partner Communications的持股，並指Partner Communications因長和持股關係，難取得所需牌照。

報道稱，美國向以色列施加壓力，要求中國企業須遠離基礎設施合同和控股。雖然以色列通訊部沒有直接拒絕長和的牌照申請，但雙方數個月沒有接洽談論相關問題。

報道又引述消息稱，長和認為，鑑於當前的地緣政治形勢，恐怕難以獲得牌照。

據彭博數據資料，長和1998年共同成立Partner Communication ，現時持股約27%，市值約2.08億美元。

長和和以色列政府都未回應有關報道。.

長和股價今日早市跌0.7%，中午報48.75元，成交8180萬元。

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