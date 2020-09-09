【品牌有段故】Nikola獲通用汽車入股 電動貨車可成主流？

▲ 通用汽車（GM）宣布入股有「貨車界Tesla」之稱的電動車生產商Nikola。（Nikola Facebook圖片）

通用汽車（GM）宣布入股有「貨車界Tesla」之稱的電動車生產商Nikola，並於2022年底生產卡車Badger。正當昨晚Tesla股價大挫逾2成，Nikola 股價卻急增超過4成。Nikola到底有何過人之處？

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市值逾千億 未有產品面世？

Nikola成立於2014年，透過收購VectoIQ借殼上市。Nikola當時儘管未有任何產品面世，但仍受不少投資者追捧，股價一度衝破70美元，市值超過百年車廠Ford。

Nikola與Tesla有何淵源？

Nikola主力生產電動貨車為主，現時市值超過189億美元（約1464億港元）。與Tesla一樣，Nikola同樣擁有新能源技術。不過，Nikola使用的是氫電池；而Tesla則使用鋰電池。氫電池雖然更為輕巧，但其生產面對污染高、效益低等問題，至今仍未成為主流。

有趣的是，Nikola與Tesla同樣以交流電發明者、美國塞爾維亞裔科學家Nikola Tesla的名字命名。

當市場開始質疑Nikola會否是一場炒作騙局時，Nikola於上月與Republic Service落實定單，合共交付至少2500架Nikola電動垃圾車，最快於2023年開始交車。加上是次通用汽車入股，未知Nikola能否回應市場對電動車的需求，並滿足市場的憧憬？

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責任編輯：葉泳珊