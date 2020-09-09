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Tesla急插概念股跟跌　贛鋒、比亞迪、恒大汽車跌約3%

即市財經 11:42 2020/09/09

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Tesla股價未見回穩跡象，昨日股價以最低位收市，收報330.16美元，跌21.1%。

美國科技股重挫，Tesla股價單日大瀉21%，由高位累計已跌逾4成，進入技術性熊市。本港的Tesla概念股及電動車股今早亦偏軟，贛鋒鋰業 （01772） 現跌3.6%，報36.6元，盤中低見35.8元，創1個月低。另外，比亞廸 （01211） 現跌3.2%，報79.85元；恒大汽車 （00708） 現跌3%，報27.5元。

Tesla股價未見回穩跡象，昨日股價以最低位收市，收報330.16美元，跌21.1%，從9月1日高位502.49美元計，已下插34%，急速步進技術性熊市

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編輯：吳敏芳

香港股票 Tesla 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 比亞迪股份（01211） 汽車 恒大汽車（00708） 贛鋒鋰業（01772）

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