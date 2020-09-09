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【宏觀中國】物價表現平穩　8月CPI升幅略為回軟

股樓投資 11:33 2020/09/09

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中國公布最新物價情況，8月居民消費價格指數（CPI）略差過預期；工業生產者出廠價格指數（PPI）則符合預期。

【外企動向】新加坡主權基金淡馬錫年報顯示　中國持倉升至近三成首超新加坡，詳情請按：【見下頁

8月CPI按年升2.4%，升幅比上月回落0.3個百分點，按月上升0.4%，而7月的按月升幅為0.6%。8月漲幅回軟，主要因食物價格升幅放緩，以按月來看，食品價格升幅為1.4%，幅度比上月減少1.4個百分點，其中豬肉價格上輕漲1.2%，升幅回落9.1個百分點。

此外，非食品價格按月上升0.1%，則是今年2月以來首次出現。分析指，市場需求逐步恢復，支撐物價繼續上漲，而豬肉價格漲幅放緩，主要因供應增加所致。

【港股追蹤】Tesla陷技術熊市　港新經濟股距離熊市還有多遠？(一表睇清），詳情請按【見下頁

至於PPI，按年下降2%，按月上漲0.3%，比上月回落0.1個百分點，但仍然連續三個月錄得環比升幅。以按月計，升幅收窄主要受油價變動影響，令石油相關行業的價格升幅放緩，例如石油、天然氣開採業價格漲幅回落8.4個百分點。

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記者：林衛

行業 豬肉 中國 CPI PPI 經濟

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