【宏觀中國】物價表現平穩　8月CPI升幅略為回軟

中國公布最新物價情況,8月居民消費價格指數(CPI)略差過預期;工業生產者出廠價格指數(PPI)則符合預期。

8月CPI按年升2.4%,升幅比上月回落0.3個百分點,按月上升0.4%,而7月的按月升幅為0.6%。8月漲幅回軟,主要因食物價格升幅放緩,以按月來看,食品價格升幅為1.4%,幅度比上月減少1.4個百分點,其中豬肉價格上輕漲1.2%,升幅回落9.1個百分點。

此外,非食品價格按月上升0.1%,則是今年2月以來首次出現。分析指,市場需求逐步恢復,支撐物價繼續上漲,而豬肉價格漲幅放緩,主要因供應增加所致。

至於PPI,按年下降2%,按月上漲0.3%,比上月回落0.1個百分點,但仍然連續三個月錄得環比升幅。以按月計,升幅收窄主要受油價變動影響,令石油相關行業的價格升幅放緩,例如石油、天然氣開採業價格漲幅回落8.4個百分點。

記者:林衛