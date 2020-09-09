【宏觀中國】物價表現平穩　8月CPI升幅略為回軟

中國公布最新物價情況，8月居民消費價格指數（CPI）略差過預期；工業生產者出廠價格指數（PPI）則符合預期。

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8月CPI按年升2.4%，升幅比上月回落0.3個百分點，按月上升0.4%，而7月的按月升幅為0.6%。8月漲幅回軟，主要因食物價格升幅放緩，以按月來看，食品價格升幅為1.4%，幅度比上月減少1.4個百分點，其中豬肉價格上輕漲1.2%，升幅回落9.1個百分點。

此外，非食品價格按月上升0.1%，則是今年2月以來首次出現。分析指，市場需求逐步恢復，支撐物價繼續上漲，而豬肉價格漲幅放緩，主要因供應增加所致。

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至於PPI，按年下降2%，按月上漲0.3%，比上月回落0.1個百分點，但仍然連續三個月錄得環比升幅。以按月計，升幅收窄主要受油價變動影響，令石油相關行業的價格升幅放緩，例如石油、天然氣開採業價格漲幅回落8.4個百分點。

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記者：林衛