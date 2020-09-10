【高息定期】WeLab Bank暫停9.8厘高息定期　首日登記App曾出混亂（第四版）

▲ 匯立銀行早前預告，將會推出9.8厘高息定期存款優惠。

匯立銀行（WeLab Bank）日前預告即將推出9.8厘高息定期存款，為期22日的計劃周三（9日）正式開始。WeLab Bank昨日下午近1時半宣布推出首個「飄移定期」，但似乎反應太熱烈，手機App即時未能登入，有用戶在社交平台反映，1小時都未能成功登入。當系統大致回復時，WeLab Bank的「GoSave 飄移定期存款」顯示即日名額已滿。

WeLab Bank昨日表示，GoSave 飄移定期存款小巴活動反應超乎預期般熱烈，令系統遇到負荷上的問題，其後系統已恢復正常。

Welab Bank 在社交平台表示，經深思熟慮和聽取意見後，決定先進行更多壓力測試，確保有更好的用戶體驗，完成後「再決定是否繼續、或者再進行其他推廣活動」。

▲ WeLab Bank在社交平台交代，暫停「Go Save」高息定存「

WeLab Bank 原訂每日不定時推出，存期2個月的「GoSave 飄移定期存款」，每人每次最多可做1萬元存款，不限參加次數且新舊客均可參與。計劃原訂為期22日，用戶若參與全程，2個月即可賺盡3,593元利息。

不過，有關「GoSave 飄移定期存款」每日只會出現一次，而每班定存小巴的名額只有50人，名額先到先得。每次突擊優惠開始前，WeLab Bank會在Instagram及Facebook發布消息。

▲ WeLab Bank首個「飄移定期」推出後，疑反應太熱烈系統未能負荷，大批用戶反映手機App未能登入。

IG分享有機會再賺50元現金回贈

若用戶成功參加GoSave飄移定存，再在Instagram與朋友分享並完成指定要求，就有機會再獲得50元現金獎。

與WeLab Bank早前推出的GoSave定期存款一樣，客戶只需存入最少10元就可開始做定期存款，等候期間（飄移定存等候期為24小時）可以隨意上調金額；亦容許用戶提早取出存款，但至少要保留10元。

（第二版：更新市場反應及今日名額已滿；第三版：加入公司回應；第四版加入計劃剎停）

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編輯：趙穎妍