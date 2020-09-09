  • 28°C
香港時間 : 2020909日 (三) 15:36
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【高息定期】WeLab Bank推9.8厘定期首日額滿　App一度未能登入、賺盡3593元利息有難度（第三版）

即市財經 15:06 2020/09/09

分享：

匯立銀行推出9.8厘高息定期存款優惠，每日會不定期開出1班高息定存小巴，名額50個。

匯立銀行（WeLab Bank）日前預告即將推出9.8厘高息定期存款，為期22日的計劃今日正式開始。WeLab Bank 存期2個月的「GoSave 飄移定期存款」將會每日不定時推出，每人每次最多可做1萬元存款，不限參加次數且新舊客均可參與，意味若玩足22日，2個月即可賺盡3,593元利息。

WeLab Bank下午近1時半宣布推出首個「飄移定期」，但似乎反應太熱烈，手機App即時未能登入。Facebook更有用戶反映，1小時都未能成功登入。下午2時10分，「GoSave 飄移定期存款」顯示今日名額已滿。

公司回應，由於 GoSave 飄移定期存款小巴活動反應超乎預期般熱烈，令系統遇到負荷上的問題，部份客戶登入時受到短暫的影響，現時系統已恢復正常。

WeLab Bank首個「飄移定期」推出後，疑反應太熱烈系統未能負荷，大批用戶反映手機App未能登入。

「GoSave 飄移定期存款」今日起，將會不定時在WeLab Bank手機應用程式出現，每日只會出現一次，而每班定存小巴的名額只有50人，名額先到先得。每次突擊優惠開始前，WeLab Bank會在Instagram及Facebook發布消息。

IG分享有機會再賺50元現金回贈

以每次最多做1萬元存款計，2個月的存款利息約163元，但由於不限客戶期間的「上車」次數，每名客戶若夠眼明手快，其實可以做盡22次9.8厘定期存款。整個優惠期由今日起至9月30日。

若用戶成功參加GoSave飄移定存，再在Instagram與朋友分享並完成指定要求，就有機會再獲得50元現金獎。

與WeLab Bank早前推出的GoSave定期存款一樣，客戶只需存入最少10元就可開始做定期存款，等候期間（飄移定存等候期為24小時）可以隨意上調金額；亦容許用戶提早取出存款，但至少要保留10元。

匯立銀行早前預告，將會推出9.8厘高息定期存款優惠。

（第二版：更新市場反應及今日名額已滿；第三版：加入公司回應）

相關文章：

【定期存款】WeLab Bank推兩個月定存息9.8厘優惠　存1萬元兩月賺163元

【虛擬銀行】Welab Bank可否憑「8%現金回贈」殺出一條血路？

編輯：趙穎妍

虛擬銀行 Fintech 金融機構 銀行 小巴 Facebook Instagram WeLab 定期存款

上一篇文章

【全民檢測】社區檢測加時3日　9月14日結束、57間檢測中心繼續運作

下一篇文章

【美股焦點】運動股大分歧　Under Armour裁員600人、Lululemon網購收入增1.5倍
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】福祿控股2101孖展暫錄270億元　超購303倍（不斷更新）
【新股IPO】福祿控股2101孖展暫錄270億元　超購303倍（不斷更新）
【新股IPO】福祿控股2101料80手穩中一手　富途：正籌備加碼30至50億元孖展額度
【新股IPO】福祿控股2101料80手穩中一手　富途：正籌備加碼30至50億元孖展額度
【Tesla股價】Tesla（TSLA）上周五已完成50億美元配股行動　全日重挫21%打入技術熊市
【Tesla股價】Tesla（TSLA）上周五已完成50億美元配股行動　全日重挫21%打入技術熊市
【限聚令放寬】政府周五起允堂食4人一桌、室內外運動場所可重開　爭取早日重啟港人出遊
【限聚令放寬】政府周五起允堂食4人一桌、室內外運動場所可重開　爭取早日重啟港人出遊
【恒指夜期】滙豐ADR收報32.35港元低2%　夜期收市低水301點（不斷更新）
【恒指夜期】滙豐ADR收報32.35港元低2%　夜期收市低水301點（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌近140點　納指期貨靠穩反彈0.1%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌近140點　納指期貨靠穩反彈0.1%（不斷更新）