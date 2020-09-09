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【高息定期】WeLab Bank推9.8厘定期　不限參加次數2個月最多賺3600元利息

即市財經 11:31 2020/09/09

分享：

匯立銀行早前預告，將會推出9.8厘高息定期存款優惠。

日前預告即將推出9.8厘高息定期存款的匯立銀行（WeLab Bank），為期22日的計劃今日正式開始。2個月的「GoSave 飄移定期存款」將會每日不定時推出，每人每次最多可做1萬元存款，不限參加次數且新舊客均可參與，意味若玩足22日，2個月即可賺盡3,593元利息。

「GoSave 飄移定期存款」今日起，將會不定時在WeLab Bank手機應用程式出現，每日只會出現一次，而每班定存小巴的名額只有50人，名額先到先得。每次突擊優惠開始前，WeLab Bank會在Instagram及Facebook發布消息。

IG分享有機會再賺50元現金回贈

以每次最多做1萬元存款計，2個月的存款利息約163元，但由於不限客戶期間的「上車」次數，每名客戶若夠眼明手快，其實可以做盡22次9.8厘定期存款。整個優惠期由今日起至9月30日。

若用戶成功參加GoSave飄移定存，再在Instagram與朋友分享並完成指定要求，就有機會再獲得50元現金獎。

與WeLab Bank早前推出的GoSave定期存款一樣，客戶只需存入最少10元就可開始做定期存款，等候期間（飄移定存等候期為24小時）可以隨意上調金額；亦容許用戶提早取出存款，但至少要保留10元。

相關文章：

【定期存款】WeLab Bank推兩個月定存息9.8厘優惠　存1萬元兩月賺163元

【虛擬銀行】Welab Bank可否憑「8%現金回贈」殺出一條血路？

編輯：趙穎妍

虛擬銀行 Fintech 金融機構 銀行 小巴 Facebook Instagram WeLab 定期存款

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