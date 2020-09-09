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福布斯美國富豪榜 特朗普排名大跌 身家勁縮近20%

環球經濟金融 11:24 2020/09/09

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福布斯美國富豪榜 特朗普排名大跌 身家因疫情勁縮近20%

美國《福布斯》雜誌（Forbes）公布美國400大富豪榜，電商巨擘亞馬遜（Amazon）行政總裁貝索斯（Jeff Bezos）連續3年居首。受累新冠肺炎疫情，美國總統特朗普（Donald Trump）旗下家族生意轉差，導致其身家大跌近2成，排名跌至第352名。

美國400大億萬富豪總身家高達3.2萬億美元，再創紀錄。雖然疫情重創美國經濟，超過180萬美國人失業，但再次顯示「貧者愈貧，富者愈富」財富不公的社會問題。

股神巴菲特身家大縮水 富豪榜排名跌至歷來最低：【下一頁】

百萬富豪調查：特朗普最受歡迎 經濟牌奏效：【下一頁】

特朗普的排名由去年的第275名，跌至最新的352名；財富由去年的31億美元，減少逾19%至25億美元。

《福布斯》指出，疫情不僅打擊特朗普的支持度，更重挫其資產，辦公大樓、酒店的收入大減。以邁阿密的高爾夫球度假村為例，扣除抵押貸款後，估計只有2800萬美元，一年急跌80%。

講到受惠疫情的，莫過於視像會議通訊軟件Zoom。行政總裁袁征的身家跟隨Zoom的股價勁升，增至110億美元，為首次晉身美國400大富豪的18人之一。

垃圾股離奇炒高4倍 全因與Zoom撞名帶挈：【下一頁】

全球最窮46億人合計財富 比不上最富2,000人：【下一頁】

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責任編輯：鄧燕君

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