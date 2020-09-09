【新冠疫苗股】牛津阿斯利康疫苗遇阻　康希諾生物股價大升逾6%、康泰生物A股曾跌停

▲ 英國牛津大學新冠疫苗研究有測試者出現嚴重副作用，中國疫苗研發代表康希諾今早股價升約半成。

多國正研發新冠病毒疫苗，英國牛津大學、阿斯利康（AstraZeneca）共同研究疫苗，最新傳出有測試者疑出現嚴重副作用，暫停第三期臨床測試 。內地新冠病毒疫苗主要研發代表－康希諾生物 （06185） 今早股價先低後高，低開逾2%，其後急轉升。康希諾生物全日大升6.6%，報182.3元，成交4.2億元。

康希諾生物為中國首個獲得新冠病毒疫苗專利的研發商，上周公布已開始重組新型冠狀病毒疫苗（腺病毒5型載體）（「Ad5-nCoV」）的III期臨床試驗。

A股上市、與阿斯利康合作的康泰生物（深：300601）一度跌停，中午跌19.6%，收市跌幅收窄至16.6%，報162元人民幣。

康泰生物回應內地傳媒查詢時指，阿斯利康是全球新冠疫苗研發的公司中較為領先的，試驗規模最大，出現個別案例是研發中的正常現象，不影響公司與阿斯利康合作的推進。

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編輯：麥德銘