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【新冠疫苗股】康希諾生物股價大升6%、康泰生物跌兩成　牛津大學暫停疫苗臨床測試

即市財經 12:39 2020/09/09

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英國牛津大學新冠疫苗研究有測試者出現嚴重副作用，中國疫苗研發代表康希諾今早股價升約半成。

內地新冠病毒疫苗主要研發代表－康希諾生物 （06185） 今早股價先低後高，低開逾2%，其後急轉升約半成。康希諾生物中午升6.4%，報182元，成交2.62億元。多國正研發新冠病毒疫苗，英國牛津大學、阿斯利康（AstraZeneca）共同研究疫苗，最新傳出有測試者疑出現嚴重副作用，暫停第三期臨床測試 。

康希諾生物為中國首個獲得新冠病毒疫苗專利的研發商，上周公布已開始重組新型冠狀病毒疫苗（腺病毒5型載體）（「Ad5-nCoV」）的III期臨床試驗。

A股上市、與阿斯利康合作的康泰生物（深：300601）中午跌19.6%，暫報156.11元人民幣。康泰生物回應內地傳媒查詢時指，阿斯利康是全球新冠疫苗研發的公司中較為領先的，試驗規模最大，出現個別案例是研發中的正常現象，不影響公司與阿斯利康合作的推進。

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編輯：麥德銘

香港股票 康希諾生物－B（06185） 牛津大學 疫苗 冠狀病毒
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