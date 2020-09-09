▲ 【新冠疫苗】牛津疫苗停測試 測試者疑出現嚴重副作用

新冠肺炎疫情全球大流行，新冠疫苗研發進度成關注，其中外界對牛津大學及與阿斯利康（AstraZeneca）共同研發的疫苗寄予厚望。不過，阿斯利康發表聲明指，有1名新冠疫苗測試者在注射該款新冠疫苗後，出現「不能解釋的疾病」（unexplained illness），故決定暫停第三期臨床測試。有報道指，該測試者疑似在注射該款新冠疫苗後，出現嚴重副作用。

健康新聞網站STAT引述消息人士稱，英國一名測試者在注射疫苗後有出現嚴重副作用，阿斯利康決定暫停臨床測試。報道指，該測試者料快將康復。

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阿斯利康在聲明上形容，每當有「不能解釋的疾病」（unexplained illness）在臨床測試上發生，暫停測試是「正常操作」（routine action）。

阿斯利康又指，在大規模的人體測試上，有測試者出現疾病是有機會發生，但必須為此作獨立的評估。阿斯利康強調，會確保測試者的安全，並以最高標準進行該實驗。

阿斯利康的第三階段疫苗測試，在英國有逾1萬人測試者參與、美國有3萬名、南非有2千名，巴西則有5千名測試者參與。

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責任編輯：林嘉莉