【Apple Event】豪擲700萬客製化Hashflag　發佈會彩蛋無處不在　

▲ 一直對彩蛋活動興致盎然的Apple，是次在Apple官網上，加入一個Apple Event的隱藏版AR彩蛋動畫。

蘋果（Apple）昨（8日）晚在官網公布最新Apple Event邀請函，宣布將於9月15日上午10時（即香港時間9月16日凌晨一點）於綫上舉行秋季發布會。一直對彩蛋活動興致盎然的Apple，是次當然也不例外，不但在Apple官網上，加入一個Apple Event的隱藏版AR彩蛋動畫，更特意在Twitter上製作藍色的Apple Event標籤（Hashtag）。

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如想要顯示Apple官網的AR彩蛋，用家現時只需透過iPhone或iPad，打開發佈會活動官網，並點選藍色蘋果Logo，就會立刻啟動AR模式。進入AR模式後，就會看到屏幕出現Apple Event的Logo動畫，更會將原本的Logo轉為「915」，即代表9月15日舉行發布會。

▲ 打開發佈會活動官網，並點選藍色蘋果Logo，就會立刻啟動AR模式。（蘋果官網截圖）

▲ 進入AR模式後，就會看到屏幕出現Apple Event的Logo動畫，更會將原本的Logo轉為「915」，即代表9月15日舉行發布會。

用家可使用不同角度看字體，會出現不同視覺效果。用家也可點擊屏幕，拍照按鈕就會彈出，用家可自行尋找一個適合的背景來作紀錄。值得注意的是，設備系統必須是iOS 12或以上，否則無法使用。

與此同時，Twitter在邀請函發布前，就出現了#AppleEvent的標籤，蘋果甚至將Hashtag，及Hashtag後的蘋果標誌（即Hashflag）改變成藍色，配合是次活動主題。據廣告公司Agency Creative指，這個客製化Hashflag費用相信高達100萬美元（約775萬港元），主要用來宣傳品牌或大型活動。

▲ Twitter出現了#AppleEvent的藍色標籤，有傳客製化Hashflag費用高達100萬美元（約775萬港元）。（Twitter截圖）

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責任編輯：曾曉汶