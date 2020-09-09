【騰訊投資】蘋果反訴Epic Games違反合同規定

▲ 蘋果周二提出反訴訟，指Epic Games在遊戲中植入新的應用內（in-app）支付系統，違反了雙方簽署的合同規定。

騰訊 （00700） 旗下全球大熱「吃雞」遊戲《要塞英雄》（Fornite，亦稱《堡壘之夜》）挑戰蘋果（美：AAPL）平台分成規則有新進展， 蘋果周二提出反訴訟，指Epic Games在遊戲中植入新的應用內（in-app）支付系統，違反了雙方簽署的合同規定。

蘋果向法院提出，要求Epic Games作出懲罰性賠償，並阻止其繼續進行不公平的商業行為。蘋果此前終止Epic Games的App Store開發者帳號。Epic Games其後要求法院向蘋果頒令，要求《要塞英雄》重新在App Store上架。

Epic Games提交的文件指出，自從遊戲在App Store下架後，《要塞英雄》iOS 版的用戶人數大跌超過60%，令公司業務遭受打擊。文件中亦提到，目前有超過1.16億名玩家曾經透過iOS系統玩《要塞英雄》，是遊戲最大的平台之一，超越Xbox、PlayStation、Android等玩家。

蘋果在訴訟文件中表示，Epic Games透過App Store銷售產品而獲得巨大價值，但卻不想付出任何代價。此前推出全新「直接付款」功能，讓用戶可以繞過App Store付款，以避開蘋果對遊戲內購買抽成30%的規定。

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編輯：吳敏芳