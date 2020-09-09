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【農夫山泉股價】農夫山泉次日上市轉波動　低開6%後低位彈一成

即市財經 10:44 2020/09/09

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農夫山泉次日上市股價轉見波動。

港股新任新股IPO凍資王農夫山泉 （09633） 首日升54%，次日早市表現轉反覆。農夫山泉今早低開6%，低見31元，最新轉為倒升近4%，暫報34.3元，成交6.6億元。以農夫山泉招股價21.5元，抽中一手、持貨至今的投資者帳面賺2560元，較昨日最高位較招股價高85%，仍有距離。

隨農夫山泉正式上市後，券商陸續發表研究報告，麥格理首予農夫山泉目標價27元，國盛證券更給予36.5元。

 

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香港股票 IPO 農夫山泉（09633）

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