【農夫山泉股價】農夫山泉次日上市轉波動　低開6%後低位彈一成

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【港股走勢】恒生指數跌逾300點 新經濟股跌小米續挫半成（不斷更新）
港股新任新股IPO凍資王農夫山泉 （09633） 首日升54%，次日早市表現轉反覆。農夫山泉今早低開6%，低見31元，最新轉為倒升近4%，暫報34.3元，成交6.6億元。以農夫山泉招股價21.5元，抽中一手、持貨至今的投資者帳面賺2560元，較昨日最高位較招股價高85%，仍有距離。
隨農夫山泉正式上市後，券商陸續發表研究報告，麥格理首予農夫山泉目標價27元，國盛證券更給予36.5元。
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