【外企動向】新加坡主權基金淡馬錫年報顯示　中國持倉升至近三成首超新加坡

外電報道，新加坡主權基金淡馬錫（Temasek）年報顯示，因投資阿里巴巴(09988) 、美團點評(03690.HK)等中資科技 公司投資收益增加，截至今年首季3月31日，中國資產比重上升至29%，首次超過對新加坡市場的投資。

據報道指，受疫情衝擊，淡馬錫對新加坡電信、星展集團等本土市場持倉最大的公司估值縮水，令期內新加坡投資比重降至24%，是主權基金創立以來最低。對美國的投資比重佔比就增加最快，現時佔17%排第3，第4為新加坡及中國以外的亞洲地區，而歐洲則佔10%排第5。

淡馬錫今年1至3月投資組合淨值減少2.2%，為3,060億星元（約合2,240億美元），是4年來首次單季淨值下降。

新加坡淡馬錫控股公司警告全球經濟展望仍然動盪，新冠肺炎危機與地緣衝突升高為短期展望帶來高度的不確定，但對中國大陸的中期展望樂觀。

順帶一提，淡馬錫亦有持股即將在港上市、阿里巴巴旗下的螞蟻集團。

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