城大開發具抗菌功能石墨烯口罩　10分鐘後可令全部病毒失去活性

新冠肺炎持續，市民出街時也不忘戴上口罩，不過目前常用的外科口罩並不抗菌，有害物質甚至能存活多個小時，有機會造成第二次感染。香港城市大學研究團隊研發新技術，以低成本快速製造抗菌的石墨烯口罩，可更有抗病毒的潛力。團隊日前測試激光感生石墨烯材料抗病毒的能力，發現在陽光照射下可於5分鐘內使超過90%的病毒失去活性，10分鐘後全部病毒失去活性。

激光感生石墨烯材料可作多種用途，如製作抗菌醫學儀器。城大化學系助理教授葉汝全表示，已用以製作口罩原型。「研發出理想的結構後，通過認證測試，口罩很快就可推出市場。」

他指出，激光感生石墨烯材料能夠殺死幾乎全部大腸桿菌及空氣中的細菌。石墨烯與細菌的相互作用引致細菌死亡。在太陽的光熱作用下，可於10分鐘內殺滅99.998%細菌。團隊又計劃於10月至11月進一步測試對新冠肺炎的效果。

葉汝全稱，在傳統的生產石墨烯的方法不但難以控制成品形狀、合成時間長，而且成本高。傳統的生產石墨烯的做法是先在高溫環境中在多孔基質上生成石墨烯，然後用蝕刻法除去基質。另一常用方法是水熱法，氧化石墨烯在熱水中積聚同時還原。

而是次的新技術則可把生產石墨烯及設定形狀的工序合而為一，其以「激光打印法轉換法」在1分半鐘內，可生產10cmX10cm的石墨烯大大節省時間和成本。新技術也可把大部分含碳的材料，如纖維和紙張等，轉化為石墨烯，同時解決原材料問題。「我們也可運用生物質或生物材料。這是環保技術。」

葉汝全強調，石墨烯製作技術所用的二氧化碳激光系統，在大部分機械產品店可以買到，可在室溫環境操作。他說：「製作工序很簡單，製成品的價錢大約介乎外科口罩與N95口罩之間。」

葉汝全指，校方已與不同廠商洽談，期望以低成本生產石墨烯口罩，並推出市面。

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責任編輯：黎淑雯