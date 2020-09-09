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【ATMX股價】大型科技股全線捱沽 阿里曾失260京東跌近半成最傷

股樓投資 11:06 2020/09/09

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美國科技股集體大跌，本港科技股今早亦跟隨大跌。截至10點半，阿里巴巴(09988)跌3.2%報260.2元，美團(03690)跌3.4%報230元，小米(01810)跌3.1%報21.7元，京東(09618)跌4.1%報292.4元，騰訊(00700)跌1%報503.5元，網易(09999)跌3.3%報141.2元。6股中，以京東跌幅較大。阿里今早一度失260元關口，低見258.6元。

【新股IPO】傳喜茶及奈雪の茶有意來港上市 集資額分別達4至5億美元  詳情請看[下一頁]

【農夫山泉股價】本港另一隻礦泉水股 上市9年多股價已累跌...  詳情請看 [下一頁]

而從高位計，騰訊，阿里，美團，小米，京東，網易已累跌介乎11%至19%。

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撰文 : 李尚毅

騰訊控股（00700） 美團點評－W（03690） 小米集團－W（01810） 阿里巴巴－SW（09988） 經濟

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