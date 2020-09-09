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【華為禁令】禁令下周生效　華為與三星、SK海力士交易破局

科技 10:12 2020/09/09

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有傳三星和SK海力士將在下周二（15日）起，停止與華為進行銷售交易。

美國早前宣布加緊對華為的「封殺」行動，阻止華為在未經特別許可的情況下獲得半導體。繼台積電早前宣佈在下周一（14日）出貨後，將不再為華為生產晶片外，近日再有韓國媒體報道指，三星和SK海力士（SK Hynix）將在下周二（15日）起，停止與華為的交易。

>>>【華為失勢】搶佔華為5G商機？三星獲Verizon 516億移動網絡設備訂單

>>>【IFA 2020】華為冀突破美國封殺　「1+8+N」策略強攻歐洲市場

據韓國媒體韓民族日報指，有半導體業內人士透露，因美國將再下周二起加強對華為的制裁，而韓國半導體廠將會在生效日起，立刻停止對華為出貨與半導體相關的產品，受影響的包括三星和SK海力士。該名人士又稱，若廠商在禁令生效後要向華為供貨，必須取得美國批准才可以，但目前業界認為美國對華為的態度，難以確定是否能獲得批准。

美國半導體產業調查公司VLSI Research行政總裁Dan Hutcheson則表示，美國提出封鎖後，將會導致半導體廠商累積大量庫存，美國政府雖然提出援助金，但金額或難以填補失去華為訂單的缺口。

>>>華為手機制裁失優勢　傳OPPO增生產訂單搶佔市場

責任編輯：曾曉汶

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