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【港股追蹤】美科技股急跌惟4大航空股撐得住　本港航空股全綫起飛　

股樓投資 10:36 2020/09/09

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隔晚美國科技股急挫，Tesla（美：TSLA）更跌兩成入技術性熊市。本港科技股今日亦顯著回吐，截至約10時15分，阿里巴巴（09988）跌逾3%，美團（03690）跌逾2%，小米（01810）跌3.6%，騰訊（00700）則微跌不足1%，拖累恒指亦跌近250點。

不過今日仍然有板塊逆市向上。隔晚美國航空股其實表現不錯，4大航空股3隻造好。達美航空（美：DAL）升2.4%，美國航空（美：AAL）升0.1%，西南航空（美：LUV）升2.8%，獨聯合航空（美：UAL）則要跌2.4%。再加上本港即將推出旅遊氣泡，本地航空股今日繼續起飛，國泰航空（00293）升0.3%連升第3日，國航（00753）升2.3%升第5日，東航（00670）升3.7%亦升第5日，南航（01055）升1.5%升第10日，表現相當不錯。

另外部分價殘股亦要留意，在美國急跌日已無反應，包括旅遊股迪士尼（美：DIS）等，昨升近2%。而本港亦有傳有意重開主題樂園等，相關股份如酒店股可以留意。信置（00081）連升第3日，甚至可留意在海洋公園擁有萬豪酒店的麗新發展（00488）。

 

 

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撰文 : 周兆邦

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