【一文看清】康文署周五起分階段重開多個設施 部分將繼續停用
康文署於昨日（8日）宣布，部分康樂場地將分階段於周五（11日）起陸續重新開放，而部分博物館、表演場地及公共圖書館將於下周一（14日）起陸續重開。
以下為周五（9月11日）將重開的戶外康樂設施
- 極限運動場
- 滑板場
- 滾軸溜冰場
- 模型車場
- 模型船池
- 單車設施
- 戶外羽毛球場
- 戶外乒乓球枱
- 健身設施
- 卵石徑
- 屯門康樂體育中心戶外運動攀登牆及繩網陣
- 運動場（用作田徑訓練）
室內康樂設施 (9月17 日重新開放)
位於體育館、香港壁球中心/獨立壁球場、彩虹道羽毛球中心、歌和老街壁球及乒乓球中心、香港仔網球及壁球中心、香港單車館、將軍澳運動場、大埔運動場、通州街公園及小瀝源路遊樂場、伊利沙伯體育館內的設施：
- 羽毛球場
- 壁球場
- 乒乓球室/枱(包括設於多用途壁球場、副場及活動室)
- 草地滾球場(以隔球道方式開放設施；在任何時候，每條草地滾球場球道只限最多 8 人逗留， 每邊球道只限 4 人)
- 高爾夫球發球道(以隔球道方式開放設施)
- 網球場
- 單車賽道(在共用時段，賽道只限最多 10 人使用)
- 室內緩跑徑(在任何時候，室內緩跑徑限制使用人數為原來使用人數上限的一半)
- 活動室(包括設於多用途壁球場內)、 舞蹈室
- 健身室(健身站、器械和器材之間至少有 1.5 米距離或設有某種形式的有效隔板，設有入場人數 限制)
- 英式／美式桌球室(包括設於多用途壁球場內) (以隔球枱方式開放設施)
- 室內及戶外運動攀登牆(以隔線方式開放設施)
- 鯉魚門體育館的散手訓練場
- 北河街體育館的搏擊中心
- 順利邨體育館的體操訓練場
- 體育館內的自修角自修角
水上活動中心亦將於同日重開。有關重開康樂設施的安排詳情可到網上參閱。
市民可於9月16日（周三）起，使用康體通在網上預訂重開的收費設施。
康文署將繼續暫停開放其他陸上及水上康樂場地及取消期間舉行的康樂及體育活動，直至另行通告，設施包括隊際活動場地如足球場及籃球場、兒童遊樂設施、燒烤爐、公眾游泳池及泳灘等。
有關早前因場地關閉而引致的退款安排（不設補場安排）的申請表格可在該署網頁下載。
|重開日期
|重開之文娛設施
|限制／條件
|開放時間
|9月14日
|博物館（除香港科學館和香港太空館外）
|
|由上午10時至下午5時（休館日除外）
|9月14日
|康文署轄下表演場地（如音樂廳、劇院、演藝廳、文娛廳及表演場等）
|
|／
|9月17日
|香港中央圖書館、六間主要圖書館及31間分區圖書館將會重開
|
|
|9月17日
|音樂事務處各音樂中心恢復櫃台服務
|／
|／
|10月1日（預計）
|恢復接待設有現場觀眾的演出或活動
|特別座位安排，觀眾入座人數不能超過原定可容納人數的一半
|/
此外，表演場地內的展覽場地亦將重開，惟展覽場地不可用作舉辦典禮，並控制入場人數，為免人多聚集。所有在戶外租用設施舉辦的公眾活動將繼續暫停。
城市售票網除維持網上及流動應用程式購票及票務熱線服務外，位於康文署轄下表演場地的售票處和附設自助取票機將隨場地開放陸續於九月十四日起恢復運作，並實施每日特別開放時間（中午12時至晚上6時30分）。持有已取消節目門票人士，可向有關主辦機構查詢退票、退款安排，或留意其最新公布。如主辦機構選擇經由城市售票網售票處辦理退票、退款手續，相關詳情將於城市售票網網頁公布。
所有進入博物館、表演場地、公共圖書館和音樂中心的人士進場前須接受體溫檢測和使用酒精搓手液，並須佩戴自備的口罩。
12歲以下兒童必須在成人陪同下才可進入公共圖書館、博物館和展覽設施。
#緊貼更多理財資訊請按此。
iMoney全新網上專欄的內容請按此。
#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！
責任編輯：黎淑雯