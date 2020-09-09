【一文看清】康文署周五起分階段重開多個文娛設施　部分將繼續停用（內附名單）

康文署於昨日（8日）宣布，部分康樂場地將分階段於周五（11日）起陸續重新開放，而部分博物館、表演場地及公共圖書館將於下周一（14日）起陸續重開。



以下為周五（9月11日）將重開的戶外康樂設施 極限運動場

滑板場

滾軸溜冰場

模型車場

模型船池

單車設施

戶外羽毛球場

戶外乒乓球枱

健身設施

卵石徑

屯門康樂體育中心戶外運動攀登牆及繩網陣

運動場（用作田徑訓練）

室內康樂設施 (9月17 日重新開放) 位於體育館、香港壁球中心/獨立壁球場、彩虹道羽毛球中心、歌和老街壁球及乒乓球中心、香港仔網球及壁球中心、香港單車館、將軍澳運動場、大埔運動場、通州街公園及小瀝源路遊樂場、伊利沙伯體育館內的設施： 羽毛球場

壁球場

乒乓球室/枱(包括設於多用途壁球場、副場及活動室)

草地滾球場(以隔球道方式開放設施；在任何時候， 每條草地滾球場球道只限最多 8 人逗留， 每邊球道只限 4 人 )

) 高爾夫球發球道(以隔球道方式開放設施)

網球場

單車賽道(在共用時段， 賽道只限最多 10 人使用 )

) 室內緩跑徑(在任何時候，室內緩跑徑限制 使用人數為原來使用人數上限的一半 )

) 活動室(包括設於多用途壁球場內)、 舞蹈室

健身室( 健身站、器械和器材之間至少有 1.5 米距離 或設有某種形式的有效隔板，設有入場人數 限制)

或設有某種形式的有效隔板，設有入場人數 限制) 英式／美式桌球室(包括設於多用途壁球場內) (以隔球枱方式開放設施)

室內及戶外運動攀登牆(以隔線方式開放設施)

鯉魚門體育館的散手訓練場

北河街體育館的搏擊中心

順利邨體育館的體操訓練場

體育館內的自修角自修角 水上活動中心亦將於同日重開。有關重開康樂設施的安排詳情可到網上參閱。



市民可於9月16日（周三）起，使用康體通在網上預訂重開的收費設施。



康文署將繼續暫停開放其他陸上及水上康樂場地及取消期間舉行的康樂及體育活動，直至另行通告，設施包括隊際活動場地如足球場及籃球場、兒童遊樂設施、燒烤爐、公眾游泳池及泳灘等。



有關早前因場地關閉而引致的退款安排（不設補場安排）的申請表格可在該署網頁下載。

重開日期 重開之文娛設施 限制／條件 開放時間 9月14日 博物館（除香港科學館和香港太空館外） 限制入場人數

香港藝術館、香港文化博物館及香港歷史博物館將採取分段式入場以控制人流

所有互動式展品、公眾節目及兒童設施暫停 由上午10時至下午5時（休館日除外） 9月14日 康文署轄下表演場地（如音樂廳、劇院、演藝廳、文娛廳及表演場等） 將開放供租用團體作綵排及不設現場觀眾的演出或活動

香港大會堂及伊利沙伯體育館現正用作社區檢測中心，在檢測計劃結束後會進行徹底清潔及消毒，並於9月17日重開

表演場地內的附屬設施如排練室、音樂室、舞蹈室、演講室、活動室及會議室等，使用人數一般不超過原定可容納人數的一半，每組參加者包括導師最多爲四人，組與組之間須保持社交距離 ／ 9月17日 香港中央圖書館、六間主要圖書館及31間分區圖書館將會重開 為免人多聚集，圖書館將控制入場人數

以上公共圖書館的學生自修室將於同日重開，實施與圖書館相同的特別開放時間，採取分段開放及限制使用人數

香港中央圖書館及六間主要圖書館的參考圖書館亦將於同日重開，提供參考諮詢服務

館內將提供有限度服務，包括借還服務及領取已預約資料，部分電腦設施將重開並接受電話預約。不過，館內附設之報 刊閱覽室及兒童設施將會暫停開放 。 星期一至六下午一時至八時

星期日及公眾假期上午九時至下午五時

每日分兩段開放，分別為下午1時至4時30分及下午5時至8時（周一至六）；上午9時至下午12時30分及下午1時至5時（周日及公眾假期） 9月17日 音樂事務處各音樂中心恢復櫃台服務 ／ ／ 10月1日（預計） 恢復接待設有現場觀眾的演出或活動 特別座位安排，觀眾入座人數不能超過原定可容納人數的一半

此外，表演場地內的展覽場地亦將重開，惟展覽場地不可用作舉辦典禮，並控制入場人數，為免人多聚集。所有在戶外租用設施舉辦的公眾活動將繼續暫停。



城市售票網除維持網上及流動應用程式購票及票務熱線服務外，位於康文署轄下表演場地的售票處和附設自助取票機將隨場地開放陸續於九月十四日起恢復運作，並實施每日特別開放時間（中午十二時至晚上六時三十分）。持有已取消節目門票人士，可向有關主辦機構查詢退票、退款安排，或留意其最新公布。如主辦機構選擇經由城市售票網售票處辦理退票、退款手續，相關詳情將於城市售票網網頁公布。



所有進入博物館、表演場地、公共圖書館和音樂中心的人士進場前須接受體溫檢測和使用酒精搓手液，並須佩戴自備的口罩。

12歲以下兒童必須在成人陪同下才可進入公共圖書館、博物館和展覽設施。

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責任編輯：黎淑雯