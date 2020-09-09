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【石Sir午市閒談】江蘇寧滬、中芯、瑞聲、舜宇、中國人壽及美團最新部署（立即觀看）

即市財經 12:32 2020/09/09

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恒生指數半日跌238點或0.97%，報24385點。期指應如何部署？今日焦點股有江蘇寧滬高速公路 （00177） 、中芯國際 （00981） 、 瑞聲科技 （02018） 、舜宇光學科技 （02382） 、中國人壽 （02628） 及美團點評 （03690） ，詳情請待《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉為你分析。

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