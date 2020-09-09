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蘋果秋季發布會定檔下周二　會否發布新版 5G iPhone？

股樓投資 10:15 2020/09/09

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蘋果秋季發布會備受市場關注，本周蘋果正式宣布，將於下周二（15日）上午10時，即香港時間下周三（16日）凌晨一點新品發布會，外界預期蘋果有可能會推出iPhone 12 及其他一系列新品。

蘋果歷年來都是在9月下旬發布新款手機，但今年受到疫情影響，蘋果供應鏈受影響，出貨時間料會延後。此前公司首席財務 Luca Maestri 公布上半年財報時曾表示，預測今年將會押後數周出貨。

全球第二季手機銷售錄雙位數跌幅　iPhone似乎未受影響【下一頁

不過爆料準繩度極高的分析師Jon Prosser直言，下周的發布會應該不會有iPhone 12，他預測這次發表會只會有新款Apple Watch和iPad，而非iPhone。根據彭博報導，iPhone 12料將押後至10月份推出，iPhone 12 Pro則預計到11月出貨。、

另外媒體邀請函設計以白色及藍色為主色，外界分析，蘋果公司本次或有可能推出藍色新款手機。

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編輯：李勝男

 

疫情 iPad Apple Watch 銷售 5G iPhone

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