【港股追蹤】Tesla陷技術熊市　港新經濟股距離熊市還有多遠？(一表睇清）

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美國科技股重挫，特斯拉（Tesla）股價單日大瀉21%，由高位累計已跌逾4成，進入技術性熊市，在本港上市的新經濟股，近日亦跟隨納指下跌，究竟有哪一隻已進入技術熊市？其他的又距離熊市有多遠？
在股票市場上，所謂的技術熊市，是指指數或股份，由高位回調20%。除Tesla已進入技術熊市，納斯達克指數昨收報10847點，較最高位12074點跌10%，距離熊市位9659點，約有1188點。
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以今日（9日）開市價計，港股一眾新經濟股中，中芯國際（00981）是最早已進入技術熊市，7月最高見44.8元，今早開報18.7元，較高位已大跌58%。
其他科技股，藍籌新貴小米集團（01810）最高26.95元，今早報21.8元，累跌19.1%，距離技術熊市一步之遙，跌20%的話見21.56元。
美團點評（03690）最高280元，今早報231.8元，累跌17.2%，距離熊市很近，跌20%的話見224元。
騰訊（00700）最高564元，今早報502元，累跌11%，要進入技術熊的話要見451.2元。
阿里巴巴（09988）最高292元，今早報262元，累跌10.3%，要進入熊市的話要見233.6元。
表列重磅新經濟股離熊市有多遠
|股份
|今早開報(元)
|最高位(元)
|跌幅(%)
|技術熊市股價(元)
|中芯國際(00981)
|18.7
|44.8
|58
|35.8
|小米集團(01810)
|26.95
|26.95
|19.1
|21.5
|美團點評(03690)
|231.8
|280
|17.2
|224
|騰訊（00700)
|502
|564
|11
|451.2
|阿里巴巴(09988)
|262
|292
|10.3
|233.6
記者：李兆明