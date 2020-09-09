【港股追蹤】Tesla陷技術熊市　小米 美團高危一族？(一表睇清）

美國科技股重挫，特斯拉（Tesla）股價單日大瀉21%，由高位累計已跌逾4成，進入技術性熊市，在本港上市的新經濟股，近日亦跟隨納指下跌，究竟有哪一隻已進入技術熊市？其他的又距離熊市有多遠？

在股票市場上，所謂的技術熊市，是指指數或股份，由高位回調20%。除Tesla已進入技術熊市，納斯達克指數昨收報10847點，較最高位12074點跌10%，距離熊市位9659點，約有1188點。

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以今日（9日）開市價計，港股一眾新經濟股中，中芯國際（00981）是最早已進入技術熊市，7月最高見44.8元，今早開報18.7元，較高位已大跌58%。

其他科技股，藍籌新貴小米集團（01810）最高26.95元，今早報21.8元，累跌19.1%，距離技術熊市一步之遙，跌20%的話見21.56元。

美團點評（03690）最高280元，今早報231.8元，累跌17.2%，距離熊市很近，跌20%的話見224元。

騰訊（00700）最高564元，今早報502元，累跌11%，要進入技術熊的話要見451.2元。

阿里巴巴（09988）最高292元，今早報262元，累跌10.3%，要進入熊市的話要見233.6元。

表列重磅新經濟股離熊市有多遠

股份 今早開報(元) 最高位(元) 跌幅(%) 技術熊市股價(元) 中芯國際(00981) 18.7 44.8 58 35.8 小米集團(01810) 26.95 26.95 19.1 21.5 美團點評(03690) 231.8 280 17.2 224 騰訊（00700) 502 564 11 451.2 阿里巴巴(09988) 262 292 10.3 233.6

記者：李兆明