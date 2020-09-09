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【配股潮】新東方在綫向主席折讓逾7%配股籌近18億元

即市財經 09:18 2020/09/09

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新東方在綫(01797)宣布，向主席俞敏洪全資持有的Tigerstep 配發合共5943.2萬股新股。

新東方在綫 （01797） 宣布，向主席俞敏洪全資持有的Tigerstep 配發合共5943.2萬股新股，佔經擴大後股本5.95%，配股價為3.87美元（折合約30港元），較昨日收市價32.35元折讓7.3%。完成後，母企新東方及主席俞敏洪持股將由54.88%增持57.56%。

所得款項淨額估計約為17.81億元，約40%將用於繼續改善及落實銷售及營銷活動， 以擴大學生基礎及提高學生入讀率；約40%將用於投資 改進及升級技術基礎設施；約10%將用於教師及教職員工（包括有關招聘及培訓）；餘下約10%將用作營運資金及其他一般公司用途。

新東方在綫指出，是次交易將進一步強化及加強公司與新東方之間的合作；進一步匹配及鞏固集團與新東方、Tigerstep及主席的利益；讓新東方維持其於公司的絕對控股權益，並讓集團財務賬目於新東方的財務賬目綜合入賬；及為公司提供籌集資金的機會，進一步增強其資本基礎及財務狀況，進一步發展其業務及加快其於在綫教育市場的增長。

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編輯：吳敏芳

香港股票 新東方在綫（01797） 配股

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