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【港股走勢】恒生指數跌155點　地產股揚新經濟股續挫（不斷更新）

即市財經 16:31 2020/09/09

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港股市況不斷更新

美股假後下跌勢頭未止，道指跌632點，納指更跌4.1%。恒生指數今早低開328點，開報24295點。新經濟股續向下，小米 （01810） 曾挫逾6%，一度陷入「技術熊」。恒生指數曾挫逾400點，其後跌幅收窄，最終收報24468點，跌155點。

焦點股份︰多圖講解重點消息

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【新股IPO】樂享互動有赤子城影子 可望複製赤子城上市走勢？

即市走勢︰

【16：30】即月期指收報24417點，跌60點或近0.3%，低水52點。

【16：10】恒生指數跌155點，收報24468點。本港地產股逆市向上，新地 （00016） 升近1%，長實 （01113） 升0.5%，信置 （00083） 遭剔出藍籌後，升2.2%連升第3日。新經濟股續弱，阿里巴巴 （09988） 、美團點評 （03690） 續跌逾2%，小米 （01810） 午後一度倒升，惟最終跌逾1%。

【16：00】恒指U盤前跌182點，報24441點。

【15：45】大市跌幅再次收窄至不足200點，恒生指數跌191點，報24432點。

【15：40】手機設備股普遍逆市向上，舜宇 （2382） 、瑞聲 （02018） 0.9%；丘鈦 （01478） 升逾2%；至於高偉電子 （01415） 跌2%。

【15：31】港股尾市跌約230點，報24392點。

【15：16】專業旅運 （01235） 升幅擴大至24%，高見0.26元，成交48萬元。政府昨日進一步放寬社交距離限制，並透露已向11個國家就「旅遊氣泡」接觸。另外，東瀛遊 （06882） 升逾16%，高見0.48元。香港中旅 （00308） 升近1%。

【異動股】港府向11國提「旅遊氣泡」　專業旅運半日彈1成

【15：00】內地股市全日向下，上證跌近1.9%；深證跌近3.3%；創業板指跌4.8%。

【14：45】大市跌幅擴大至300點，恒生指數報24324點。

【14：36】小米 （01810） 午後曾倒升，最新跌1.6%；阿里巴巴 （09988） 跌2.8%；美團點評 （03690） 跌2.3%；騰訊 （00700） 跌0.6%。 

【14：33】阜博集團 （03738） 升逾7%，高見4.93元。阜博集團公布，根據首次公開發售後購股權計劃授予可認購股份的購股權合共200萬份，惟有待獲得承授人接納。每份購股權均賦予持有人權利，可於行使該購股權時以每股股份4.08元的行使價認購一股股份。

【Kevin Mayer】阜博向前TikTok 總裁授購股權　價升近8%

【14：32】科指成份股恒騰 （00136） 午後挫逾一成，低見0.207元。

【13：42】港股午後跌幅曾收窄至約100點，惟最新跌幅再擴大至逾200點，報24396點，跌227點。

【13：35】恒指最新跌約190點，報24434點。

【13：27】重磅藍籌方面，港交所 （00388） 率先倒升0.1%，高見370元；騰訊 （00700） 跌0.2%；滙豐 （00005） 跌1.5%；中移動 （00941） 跌近0.1%；友邦 （01299） 跌0.5%

【13：16】大市跌幅收窄至約100點，恒生指數報24515點，跌108點。

【13：13】納指期貨回穩反彈，納指期貨升105點或0.95%，報11165點。新經濟股跌幅收窄，小米 （01810） 率先倒升，美團點評 （03690） 跌幅收窄至1.4%；阿里巴巴 （09988） 跌2.2%；騰訊 （00700） 跌0.2%。

【美團股價】系統被指迫使外賣員與死神賽跑　美團暫未回應股價中午跌2.5%

【13：21】中盈集團 （00766） 午後突瀉逾6成，低見0.031元，成交5560萬元。

【13：10】小米 （01810） 午後倒升0.5%，報22.5元，今早曾挫逾6%，低見20.95元陷入「技術熊」。

【13：08】大市跌幅收窄至不足200點，恒生指數報24431點，跌192點。

【13：05】康希諾生物 （06185） 升逾7%，高見183.3元。

【13：01】內航股造好，其中東航 （00670） 升4.2%；南航 （01055） 升2.4%；國航 （00753） 升3%。

【航空曙光】憧憬十一出行需求爆發　內航股逆市造好

【13：00】港股午後初段跌約250點，報24373點。

【11：45】恒指黑期於港股中午休市期間跌245點，報24368點。

【12：00】恒生指數半日跌238點，中午收報24385點。小米 （01810） 跌逾1%，一度陷入技術熊，農夫山泉 （09633） 上市翌日低開倒升2%，康希諾生物 （06185） 逆市升逾6%。

【ATMX】小米陷技術熊即拗腰、恒生科指7000關失而復得　阿里巴巴美團點評表現更遜（附ATMX近月走勢圖）

【11：43】港股中午收市前跌約265點，報24359點，小米 （01810） 跌幅收窄至1.8%；阿里巴巴 （09988） 跌2.2%；美團點評 （03690） 跌2.9%；騰訊 （00700） 跌0.5%。

【11：30】上證半日跌近1.1%；深證跌2.2%；創業板指跌近3.5%。

【11：15】大市最新跌幅收窄至約260點，報24362點。

【11：12】康希諾生物 （06185） 逆市近5%，高見179.9元。據外電報道，阿斯利康藥廠（AstraZeneca）叫停新冠肺炎疫苗第三期臨床測試。

【新冠疫苗股】康希諾生物股價升約半成　牛津大學暫停疫苗測試

【10：50】港股跌幅收窄至約300點，報24321，跌302點。

【10：42】新加坡美食控股 （08496） 連挫3日後，今早破底低見0.75元後反彈3成，報1.05元，高見1.29元。

【10：37】港股一度跌逾400點，恒生指數最新報24229點，跌395點。友邦 （01299） 領跌，股價跌1.7%，低見79.5元，另外阿里巴巴 （09988） 及小米 （01810） 亦拖低大市表現。小米最新跌4%，阿里巴巴跌3.4%。

【10：34】大市跌幅擴大至約360點，報24263點。

【10：32】農夫山泉 （09633） 升幅擴大至逾4%，高見34.75元。

【10：25】高銀金融 （00530） 逆市升14%。高銀金融再發公告，指公司於9月1日，間接全資附屬公司賜譽與長實集團  （01113）  牽頭訂立融資協議，內容有關定期貸款融資合共88億元。

【高銀白武士】高銀金融：9月1日與長實訂立88億元融資協議

【10：21】香港電視 （01137） 挫逾12%，跌穿10元水平，低見9.28元。

【10：17】比亞迪 （01211） 跌近4%；贛鋒鋰業 （01772） 跌4.5%，Tesla股價挫逾21%。

【10：11】農夫山泉 （09633） 上市翌日，今早低開6%，開報31元，早段逆市倒升1%，高見33.45元。

【10：07】煤氣 （00003） 股價逆市升2.5%，高見11.48元。

【09：50】京西國際 （02339） 逆市升近8成，破頂高見0.6元。

【09：46】新經濟股未止跌，ATMX中，小米 （01810） 再跌逾5%，低見21.05元；阿里巴巴 （09988） 跌3%；騰訊 （00700） 跌近1%；美團點評 （03690） 跌2.6%。

【09：45】信置 （00083） 逆市升1.2%，為遭剔除恒指成份股後連升第3日。

【09：40】東方航空 （00670） 逆市升2.8%，高見3.67元。內地民航局公布，計劃批准東方航空獨資籌建「一二三航空」，註冊資本為15億元人民幣，經營國內航空客貨運輸業務，並擬使用國產ARJ21-700系列飛機。

【09：39】蘋果將於9月15日上午10時（即香港時間9月16日凌晨1時）舉行發布會，手機孖寶個別發展，舜宇 （02382） 逆市升0.5%；瑞聲 （02018） 跌1.2%。

【美股焦點】蘋果下周三（16日）凌晨1時舉行發布會 傳9月中起生產5G iPhone

【iPhone12】蘋果發布會不發布新iPhone？　媒體邀請函字語顯玄機

【09：35】大市早段跌幅略為收窄至約235點，報24388點。

【09：34】中國8月PPI跌2%，符預期。

【09：32】科指跌1.7%，南方恒生科技 （03033） 、華夏恒生科技 （03088） 、恒生科技ETF （03032） 分別挫逾1%。

【09：32】中國8月CPI升2.4%，符預期。

【09：28】渣打 （02888） 低開1.7%。報道指，渣打將在阿拉伯聯合酋長國私人銀行財富管理部門裁員20多人，而在英國亦會裁員25人。

【09：26】紐約期油跌逾7%，中石油 （00857） 低開0.8%；中海油 （00883） 跌2.1%；中石化 （00386） 跌0.6%。另外，F三星原油期 （03175） 低開4.9%。

【09：26】恒生科技指數開報6984點，跌139點或近2%。

【09：20】恒生指數低開328點，開報24295點。新經濟股續向下，阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 、美團點評 （03690） 跌逾2%。農夫山泉 （09633） 上市翌日回吐6%。

【09：17】人民幣對美元中間價下調59點子，報6.8423。

【09：13】即月期指開報24250點，跌227點或0.9%。

【09：07】人行開展1200億元人民幣逆回購操作，200億元人民幣逆回購到期，當日實現淨投放1000億元人民幣。

【08：51】恒指黑期跌274點，報24339點，道指期貨跌46點，報27479點。

【08：05】根據中國證監會官網顯示，9月7日螞蟻集團申請赴港上市已獲中國證監會一次書面反饋。

【螞蟻IPO】螞蟻集團申請赴港上市已獲中證監一次書面反饋

【07：30】百勝中國  （09987）  公布招股配發結果，一手（50股）中籤率25%，認購14手才穩獲一手，超額認購51.32倍，總集資172.7億元。

【新股IPO】百勝中國近14萬人認購　一手中籤率25%　認購14手才穩獲一手

【07：30】道指收報27500點，跌632點或2.2%；標指收報3331點，跌95點或2.78%；納指收報10847點，跌465點，3日累跌逾一成。

港股ADR收報24259點，跌365點或1.5%。滙豐 （00005） ADR折合報32.35元，跌0.65元或1.97%；騰訊 （00700） ADR折合報501.76元，跌6.74元或1.3%。恒指夜期收報24323點，跌154點，低水301點。

道指跌632點港股ADR跌365點　紐約期油跌逾7%

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責任編輯︰梁浩碩

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