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【港股走勢】恒生指數早段跌逾200點　新經濟股跌小米續挫半成（不斷更新）

即市財經 10:26 2020/09/09

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港股市況不斷更新

美股假後下跌勢頭未止，道指跌632點，納指更跌4.1%。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料低開約365點，恒指料開報24259點。納指急挫，料繼續拖累新經濟股的表現。

焦點新聞︰

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【新股IPO】一文看清9987百勝中國上市水位（不斷更新）

即市走勢︰

【10：25】高銀金融 （00530） 逆市升14%。高銀金融再發公告，指公司於9月1日，間接全資附屬公司賜譽與長實集團  （01113）  牽頭訂立融資協議，內容有關定期貸款融資合共88億元。

【高銀白武士】高銀金融：9月1日與長實訂立88億元融資協議

【10：21】香港電視 （01137） 挫逾12%，跌穿10元水平，低見9.28元。

【10：17】比亞迪 （01211） 跌近4%；贛鋒鋰業 （01772） 跌4.5%，Tesla股價挫逾21%。

【10：11】農夫山泉 （09633） 上市翌日，今早低開6%，開報31元，早段逆市倒升1%，高見33.45元。

【10：07】煤氣 （00003） 股價逆市升2.5%，高見11.48元。

【09：50】京西國際 （02339） 逆市升近8成，破頂高見0.6元。

【09：46】新經濟股未止跌，ATMX中，小米 （01810） 再跌逾5%，低見21.05元；阿里巴巴 （09988） 跌3%；騰訊 （00700） 跌近1%；美團點評 （03690） 跌2.6%。

【09：45】信置 （00083） 逆市升1.2%，為遭剔除恒指成份股後連升第3日。

【09：40】東方航空 （00670） 逆市升2.8%，高見3.67元。內地民航局公布，計劃批准東方航空獨資籌建「一二三航空」，註冊資本為15億元人民幣，經營國內航空客貨運輸業務，並擬使用國產ARJ21-700系列飛機。

【09：39】蘋果將於9月15日上午10時（即香港時間9月16日凌晨1時）舉行發布會，手機孖寶個別發展，舜宇 （02382） 逆市升0.5%；瑞聲 （02018） 跌1.2%。

【美股焦點】蘋果下周三（16日）凌晨1時舉行發布會 傳9月中起生產5G iPhone

【iPhone12】蘋果發布會不發布新iPhone？　媒體邀請函字語顯玄機

【09：35】大市早段跌幅略為收窄至約235點，報24388點。

【09：34】中國8月PPI跌2%，符預期。

【09：32】科指跌1.7%，南方恒生科技 （03033） 、華夏恒生科技 （03088） 、恒生科技ETF （03032） 分別挫逾1%。

【09：32】中國8月CPI升2.4%，符預期。

【09：28】渣打 （02888） 低開1.7%。報道指，渣打將在阿拉伯聯合酋長國私人銀行財富管理部門裁員20多人，而在英國亦會裁員25人。

【09：26】紐約期油跌逾7%，中石油 （00857） 低開0.8%；中海油 （00883） 跌2.1%；中石化 （00386） 跌0.6%。另外，F三星原油期 （03175） 低開4.9%。

【09：26】恒生科技指數開報6984點，跌139點或近2%。

【09：20】恒生指數低開328點，開報24295點。新經濟股續向下，阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 、美團點評 （03690） 跌逾2%。農夫山泉 （09633） 上市翌日回吐6%。

【09：17】人民幣對美元中間價下調59點子，報6.8423。

【09：13】即月期指開報24250點，跌227點或0.9%。

【09：07】人行開展1200億元人民幣逆回購操作，200億元人民幣逆回購到期，當日實現淨投放1000億元人民幣。

【08：51】恒指黑期跌274點，報24339點，道指期貨跌46點，報27479點。

【08：05】根據中國證監會官網顯示，9月7日螞蟻集團申請赴港上市已獲中國證監會一次書面反饋。

【螞蟻IPO】螞蟻集團申請赴港上市已獲中證監一次書面反饋

【07：30】百勝中國  （09987）  公布招股配發結果，一手（50股）中籤率25%，認購14手才穩獲一手，超額認購51.32倍，總集資172.7億元。

【新股IPO】百勝中國近14萬人認購　一手中籤率25%　認購14手才穩獲一手

【07：30】道指收報27500點，跌632點或2.2%；標指收報3331點，跌95點或2.78%；納指收報10847點，跌465點，3日累跌逾一成。

港股ADR收報24259點，跌365點或1.5%。滙豐 （00005） ADR折合報32.35元，跌0.65元或1.97%；騰訊 （00700） ADR折合報501.76元，跌6.74元或1.3%。恒指夜期收報24323點，跌154點，低水301點。

道指跌632點港股ADR跌365點　紐約期油跌逾7%

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 香港電視（01137） 華夏恒生科技（03088） 恒生科技ETF（03032） 南方恒生科技（03033） 瑞聲科技（02018） 舜宇光學科技（02382） Ｆ三星原油期（03175） 中國石油化工股份（00386） 中國海洋石油（00883）

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