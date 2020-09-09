【疫情焦點】全球累計逾2777萬確診　美國累計651萬

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新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至9月8日早上8時25分，全球累計27,775,337宗新冠肺炎確診病例，較上日增加154,016宗。累計901,210死亡個案，較上日增加2,765宗。
|地區
|新增確診
|確診累積
|死亡個案
|美國
|20,953
|6,512,995
|194,019
|意大利
|0
|280,153
|35,563
|西班牙
|8,964
|534,513
|29,594
|法國
|6,544
|373,718
|30,770
|德國
|342
|254,957
|9,409
|中國
|2
|85,146
|4,634
|香港
|0
|4,896（確診/疑似）
|99
‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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責任編輯︰梁浩碩