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【疫情焦點】全球累計逾2777萬確診　美國累計651萬

即市財經 08:25 2020/09/09

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【疫情焦點】全球累計逾2777萬確診　美國累計651萬

新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至9月8日早上8時25分，全球累計27,775,337宗新冠肺炎確診病例，較上日增加154,016宗。累計901,210死亡個案，較上日增加2,765宗。

地區 新增確診 確診累積 死亡個案
美國 20,953 6,512,995 194,019
意大利 0 280,153 35,563
西班牙 8,964 534,513 29,594
法國 6,544 373,718 30,770
德國 342 254,957 9,409
中國 2 85,146 4,634
香港 0 4,896（確診/疑似） 99

‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫

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責任編輯︰梁浩碩

疫情 德國 法國 意大利 香港 中國 西班牙 美國 肺炎 新冠肺炎

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