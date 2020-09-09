▲ 【iPhone12】蘋果發布會不發布新iPhone？ 媒體邀請函字語顯玄機

蘋果公司（美︰AAPL）公布將於9月15日上午10時（即香港時間9月16日凌晨1時）舉行發布會，市場預期，蘋果發布會將會發布蘋果最新的Apple Watch，而不是新iPhone。

蘋果網站上的活動公告，未有一如以往有暗示發布會內容標語。不過，媒體邀請函上則寫著「時光飛逝」（Time Flies），暗示發布會或與Apple Watch有關，而不是iPhone 12。

據彭博報導，新款iPhone要等到10月份才會推出。知名爆料達人Jon Prosser亦表示，發布會只會發布Apple Watch和iPad，而並非iPhone。他早前已表示，蘋果將於10月12日當周舉行iPhone 12活動，預計當周預訂，隨後一周開始發貨。至於iPhone 12 Pro將於11月預訂及發貨。

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責任編輯︰梁浩碩