  • 28°C
香港時間 : 2020909日 (三) 10:27
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【Apple Event】蘋果下周不發布iPhone12？　媒體邀請函字語顯玄機

即市財經 10:09 2020/09/09

分享：

【iPhone12】蘋果發布會不發布新iPhone？　媒體邀請函字語顯玄機

蘋果公司（美︰AAPL）公布將於9月15日上午10時（即香港時間9月16日凌晨1時）舉行Apple Event。不過有別以往由新iPhone仍為發布會主角，市場最新預期，下周Apple Event將會發布蘋果最新的Apple Watch，而不是iPhone 12，並改在10月才另行發布新iPhone。

蘋果網站上的活動公告，未有一如以往有暗示發布會內容標語。不過，媒體邀請函上則寫著「時光飛逝」（Time Flies），暗示發布會或與Apple Watch有關，而不是iPhone 12。

據彭博報導，新款iPhone要等到10月份才會推出。知名爆料達人Jon Prosser亦表示，發布會只會發布Apple Watch和iPad，而並非iPhone。他早前已表示，蘋果將於10月12日當周舉行iPhone 12活動，預計當周預訂，隨後一周開始發貨。至於iPhone 12 Pro將於11月預訂及發貨。

即使iPhone12會否現身下周發布會有不同猜測，但市場預期蘋果在秋季會有多項新產品推出，詳情可見【下一頁

【美股焦點】蘋果下周三（16日）凌晨1時舉行發布會 傳9月中起生產5G iPhone

【蘋果股價】高盛：iPhone生產面臨挑戰　看淡蘋果再跌三成見80美元

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

責任編輯︰梁浩碩

美股 蘋果（Apple，美：AAPL） Apple iPhone Apple Watch iPad

上一篇文章

【港股走勢】恒生指數早段跌逾200點　新經濟股跌小米續挫半成（不斷更新）

下一篇文章

阿里美團小米月初創新高後齊調整　小米率先陷入技術熊
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【限聚令放寬】政府周五起允堂食4人一桌、室內外運動場所可重開　爭取早日重啟港人出遊
【限聚令放寬】政府周五起允堂食4人一桌、室內外運動場所可重開　爭取早日重啟港人出遊
【新股IPO】農夫山泉上市追揸沽攻略　升幾多先考慮「食糊」？
【新股IPO】農夫山泉上市追揸沽攻略　升幾多先考慮「食糊」？
【恒指夜期】滙豐ADR收報32.35港元低2%　夜期收市低水301點（不斷更新）
【恒指夜期】滙豐ADR收報32.35港元低2%　夜期收市低水301點（不斷更新）
【新股IPO】福祿控股2101孖展暫錄265億元　超購297倍（不斷更新）
【新股IPO】福祿控股2101孖展暫錄265億元　超購297倍（不斷更新）
【新股IPO】農夫山泉9633暗盤曾倍升　一手帳面賺4510元（不斷更新）
【新股IPO】農夫山泉9633暗盤曾倍升　一手帳面賺4510元（不斷更新）
【美股市況】道指收市跌632點　納指重挫4.1%　Tesla急瀉21%（不斷更新）
【美股市況】道指收市跌632點　納指重挫4.1%　Tesla急瀉21%（不斷更新）