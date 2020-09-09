【美股戰報】美科技股再遭重創　納指三日累挫逾一成

美國連續三個交易日遭遇大規模拋售，周二（8日）道指收市跌632點，跌幅約2.3%，標指跌95點或2.8%，最傷的仍是以科技股為主導的納指，收市報10847點，大跌4.1%，三個交易日內累積跌幅高達10%。俗稱「恐慌指數」的芝加哥期權交易所波動指數（VIX）現警告信號，周三一度升至36水平。

【美股戰報】美股拋售潮未完 納指跌200點 了解請按，【下一頁】

華爾街明星股Tesla，未能如市場預期成功入標普500成份股，股價周三大跌21%，創迄今為止最大單日跌幅，市值縮水800億美元。另外傳即將於本月中舉行新品發布會的蘋果（AAPL）股價照跌4%。

大型科技股受挫的同時，隨著新冠疫苗研發進入最後一階段實驗，經濟有望復甦，週期性股票反而表現更加，上周標普500指數11個板塊中，向來落後的材料及金融板塊成為最大贏家，分別彈2.3%及0.9%

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編輯：李勝男