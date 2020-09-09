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【螞蟻IPO】螞蟻集團申請赴港上市已獲中證監一次書面反饋

即市財經 08:04 2020/09/09

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【螞蟻IPO】螞蟻集團申請赴港上市已獲中證監一次書面反饋

阿里巴巴  （09988）  旗下螞蟻集團（前稱：螞蟻金服）分別在香港、上海科創板正式遞交上市申請，螞蟻集團上市進入倒數階段，根據中國證監會官網顯示，9月7日螞蟻集團申請赴港上市已獲中國證監會一次書面反饋。

上交所官網早前顯示，螞蟻集團於科創板IPO的審核狀態，於8月30日已變更為「已問詢」。

根據新股審核工作流程，分為受理、見面會、問核、反饋會、預先披露、初審會、發審會、封卷、會後事項、核准發行等主要環節。

據螞蟻集團在上海提交的招股書，螞蟻擬在香港、上海共發行10%已擴大股本，當中A股的超額配售權，發行規模可佔A股發行部分的15%。螞蟻集團上市後總股數不低於300.3897億股，外資股不可超過50%。

【螞蟻IPO】螞蟻集團回應：與騰訊微信支付服務競爭「不具有可比性」

【螞蟻IPO】螞蟻集團強調獨立於阿里巴巴 後者貢獻收入不足10% 阿里非由馬雲控制

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 中國證監會 IPO 螞蟻金服 阿里巴巴

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