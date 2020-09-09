▲ 【螞蟻IPO】螞蟻集團申請赴港上市已獲中證監一次書面反饋

阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團（前稱：螞蟻金服）分別在香港、上海科創板正式遞交上市申請，螞蟻集團上市進入倒數階段，根據中國證監會官網顯示，9月7日螞蟻集團申請赴港上市已獲中國證監會一次書面反饋。

上交所官網早前顯示，螞蟻集團於科創板IPO的審核狀態，於8月30日已變更為「已問詢」。

根據新股審核工作流程，分為受理、見面會、問核、反饋會、預先披露、初審會、發審會、封卷、會後事項、核准發行等主要環節。

據螞蟻集團在上海提交的招股書，螞蟻擬在香港、上海共發行10%已擴大股本，當中A股的超額配售權，發行規模可佔A股發行部分的15%。螞蟻集團上市後總股數不低於300.3897億股，外資股不可超過50%。

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責任編輯︰梁浩碩