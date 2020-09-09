  • 27°C
香港時間 : 2020909日 (三) 07:58
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

道指跌632點港股ADR跌365點　紐約期油跌逾7%

即市財經 07:34 2020/09/09

分享：

道指跌632點港股ADR跌365點　紐約期油跌逾7%

道指跌632點
美股假後下跌勢頭未止，道指收報27500點，跌632點或2.2%；標指收報3331點，跌95點或2.78%；納指收報10847點，跌465點，3日累跌逾一成。

港股ADR跌365點
港股ADR收報24259點，跌365點或1.5%。滙豐 （00005） ADR折合報32.35元，跌0.65元或1.97%；騰訊 （00700） ADR折合報501.76元，跌6.74元或1.3%。恒指夜期收報24323點，跌154點，低水301點。

紐約期油跌逾7% 布油跌穿40美元
原油價格下挫，市場憂慮全球經濟復甦緩慢，需求疲弱下原油市場供過於求，紐約期油收報36.76美元，跌3.01美元或7.6%。布蘭特期油失守40美元，收報39.78美元，跌2.23美元或5.3%。

美滙指數升近0.9%
美股下跌，英國硬脫歐憂慮升溫，帶動美元避險需求，美滙指數報93.52，升近0.9%。歐元兌美元報1.1763；美元兌日圓報106.04。

美國10年期債息報0.68厘。

紐約期金升0.5%
避險情緒升溫，紐約期金收報1943.2美元，升8.9美元或0.5%。現貨金於1931美元水平。

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

責任編輯︰梁浩碩

欄名 : 金股滙行情

最新專欄文章 更多

金股滙行情 - 歐股上升恒指夜期升120點　油價跌逾1%
2020/09/08
歐股上升恒指夜期升120點　油價跌逾1%
金股滙行情 - 道指瀉807點納指瀉5%　港股ADR跌422點
2020/09/04
道指瀉807點納指瀉5%　港股ADR跌422點
金股滙行情 - 道指升454點港股ADR跌49點　油價跌逾2%
2020/09/03
道指升454點港股ADR跌49點　油價跌逾2%
金股滙行情 - 道指升215點港股ADR跌31點　紐約期油升0.4%
2020/09/02
道指升215點港股ADR跌31點　紐約期油升0.4%
金股滙行情 - 道指跌223點港股ADR跌144點　美滙指數一度跌穿92水平
2020/09/01
道指跌223點港股ADR跌144點　美滙指數一度跌穿92水平
美股 香港股票 ADR 布蘭特期油 紐約期油 紐約期金 騰訊控股（00700） 恒指夜期 滙豐控股（00005） 道瓊斯工業平均指數

下一篇文章

【新股IPO】百勝中國近14萬人認購　一手中籤率25%　認購14手才穩獲一手
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期】滙豐ADR收報32.35港元低2%　夜期收市低水301點（不斷更新）
【恒指夜期】滙豐ADR收報32.35港元低2%　夜期收市低水301點（不斷更新）
【美股市況】道指收市跌632點　納指重挫4.1%　Tesla急瀉21%（不斷更新）
【美股市況】道指收市跌632點　納指重挫4.1%　Tesla急瀉21%（不斷更新）
【新股IPO】農夫山泉9633暗盤曾倍升　一手帳面賺4510元（不斷更新）
【新股IPO】農夫山泉9633暗盤曾倍升　一手帳面賺4510元（不斷更新）
【新股IPO】福祿控股2101孖展暫錄265億元　超購297倍（不斷更新）
【新股IPO】福祿控股2101孖展暫錄265億元　超購297倍（不斷更新）
【限聚令放寬】政府周五起允堂食4人一桌、室內外運動場所可重開　爭取早日重啟港人出遊
【限聚令放寬】政府周五起允堂食4人一桌、室內外運動場所可重開　爭取早日重啟港人出遊
【新股IPO】農夫山泉上市追揸沽攻略　升幾多先考慮「食糊」？
【新股IPO】農夫山泉上市追揸沽攻略　升幾多先考慮「食糊」？