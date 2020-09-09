▲ 道指跌632點港股ADR跌365點 紐約期油跌逾7%

道指跌632點

美股假後下跌勢頭未止，道指收報27500點，跌632點或2.2%；標指收報3331點，跌95點或2.78%；納指收報10847點，跌465點，3日累跌逾一成。

港股ADR跌365點

港股ADR收報24259點，跌365點或1.5%。滙豐 （00005） ADR折合報32.35元，跌0.65元或1.97%；騰訊 （00700） ADR折合報501.76元，跌6.74元或1.3%。恒指夜期收報24323點，跌154點，低水301點。

紐約期油跌逾7% 布油跌穿40美元

原油價格下挫，市場憂慮全球經濟復甦緩慢，需求疲弱下原油市場供過於求，紐約期油收報36.76美元，跌3.01美元或7.6%。布蘭特期油失守40美元，收報39.78美元，跌2.23美元或5.3%。

美滙指數升近0.9%

美股下跌，英國硬脫歐憂慮升溫，帶動美元避險需求，美滙指數報93.52，升近0.9%。歐元兌美元報1.1763；美元兌日圓報106.04。

美國10年期債息報0.68厘。

紐約期金升0.5%

避險情緒升溫，紐約期金收報1943.2美元，升8.9美元或0.5%。現貨金於1931美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩