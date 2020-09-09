【美股收市】科技股重災 道指瀉632點 納指3天累挫逾1成

美股上周經歷近半年來最劇烈的沽售後，假後復市走勢更弱，道指曾瀉668點 ; 電動車生產商特斯拉（Tesla , 美：TSLA）意外地未能納入標普500指數成份股，股價瀉21%。納指應聲急插，挫4.1%，失守11000關。

道指收報27500點，跌632點或2.2%；標指收報3331點，跌95點或2.78%；納指收報10847點，跌465點，3日累跌逾一成。Tesla 、Zoom（美：ZM）率先現熊蹤，高位計累插逾兩成。

龍頭科技股繼續是重災區，蘋果插6.7%，亞馬遜及Facebook都挫逾4%。蘋果表示下周二舉行在綫發佈會，展示最新的Apple Watch，而新款iPhone則可能要10月才能推出。一直看淡蘋果的高盛指，不相信蘋果的非iPhone業務將再次成為集團的增長動力，預料股價仍有33%的下跌空間。

與此同時，通用汽車(GM)斥資20億美元入股電動車生產商Nikola，獲11%股權，成為Tesla勁敵，刺激Nikola逆市40.8%，GM股價升7.9%。

策略師認為，大型科技股泡沫明顯，而且早前出現大量認購期權交易，加劇市況異常波動，爆升重挫。

環球股滙債商品均見異動，避險情緒迅速升溫，金價5天來首升，紐約12月期金收市升8.9美元，報1943.2美元。

反映流動性需求的美滙指數再度重上93水平 ; 國際油價則連跌5日，紐約期油更曾大跌9%，收市跌7.6%，報36.76美元，是6月15日以來最低。布蘭特期油收市跌5.3%，報39.78美元。

另一方面，在近期中美關係緊張之際，中國企業赴美國上市未停步。繼廣州小鵬汽車後，中國免費語音聊天室軟件雅拉(Yalla)申請在美國招股上市，雅拉成立於2016年，除了在中國作為社交平台外，在中東與北非地區也廣泛被用作即時語音聯繫工具。

責任編輯：柯志宏

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