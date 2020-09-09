東京奧運勢在必行 閉門作賽最壞打算（訂戶專享） 環球社會熱點 09:55 2020/09/09 分享： 東京奧運明年夏天將會如期舉行，懶理日本的新冠肺炎疫情是否受控。國際奧委會副主席科茨及日本奧運大臣橋本聖子近日先後就此表態，等同為被逼延期1年的東京奧運正式拍板，全球一眾運動精英可收拾心情，好好準備這項4年一度的體壇盛事。 ... 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【美國大選分析】豈止中國牌 剖析本土五大決勝因素（訂戶專享） 2020/09/08 【美國大選分析】豈止中國牌 剖析本土五大決勝因素（訂戶專享） 【美國大選分析】拜登未勝選已鬧任命糾紛 激進左翼又發茅（訂戶專享） 2020/09/08 【美國大選分析】拜登未勝選已鬧任命糾紛 激進左翼又發茅（訂戶專享） 英國樓價創新高 蘇州過後無艇搭？（訂戶專享） 2020/09/08 英國樓價創新高 蘇州過後無艇搭？（訂戶專享） 【美國外交分析】特朗普推動中東和平 沙特才是真考驗（訂戶專享） 2020/09/08 【美國外交分析】特朗普推動中東和平 沙特才是真考驗（訂戶專享） 最新專欄文章 更多 【美國大選分析】豈止中國牌 剖析本土五大決勝因素（訂戶專享） 2020/09/08 【美國大選分析】豈止中國牌 剖析本土五大決勝因素（訂戶專享） 【美國大選分析】拜登未勝選已鬧任命糾紛 激進左翼又發茅（訂戶專享） 2020/09/08 【美國大選分析】拜登未勝選已鬧任命糾紛 激進左翼又發茅（訂戶專享） 英國樓價創新高 蘇州過後無艇搭？（訂戶專享） 2020/09/08 英國樓價創新高 蘇州過後無艇搭？（訂戶專享） 【美國外交分析】特朗普推動中東和平 沙特才是真考驗（訂戶專享） 2020/09/08 【美國外交分析】特朗普推動中東和平 沙特才是真考驗（訂戶專享） 【美國外交分析】特朗普又有外交成果 跳出政客思維至關鍵 2020/09/07 【美國外交分析】特朗普又有外交成果 跳出政客思維至關鍵 奧運會 東京 奧委會 體育賽事 運動 電視台 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入