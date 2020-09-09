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東京奧運勢在必行 閉門作賽最壞打算（訂戶專享）

環球社會熱點 09:55 2020/09/09

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東京奧運明年夏天將會如期舉行，懶理日本的新冠肺炎疫情是否受控。國際奧委會副主席科茨及日本奧運大臣橋本聖子近日先後就此表態，等同為被逼延期1年的東京奧運正式拍板，全球一眾運動精英可收拾心情，好好準備這項4年一度的體壇盛事。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記＋

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