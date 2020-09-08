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【美股分析】美股股災重臨？淡倉累積人氣未及3月

即市財經 23:13 2020/09/08

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VIX較6月時高位的40還低，側面反映淡友人氣暫未算夠

美股急挫，科技等新經濟股跌幅更是顯著。最近一星期猶如過山車般大上大落般的市況，或令投資者疑問美股會否重現3月大股災。結合半年前經驗，要確認美股熊市確認來臨，不妨留意美股淡倉人氣。

俗稱「恐慌指數」的芝加哥期權交易所波動指數（VIX）甚具指標性，皆因股市急跌時，期權價格將上漲，意味後市波幅勢增多。2008年金融海嘯時，該指數曾突破80大關，3月大跌市時亦高見85.47。所以後市陰霾會否增添，VIX指數不能忽視。

事實上，8月下旬時，美股連番破頂之際，VIX指數卻未相應走低，反而不斷從低位回升，意味部分資金早已憂慮科技股升勢過急，遂率先部署認沽期權。值得注意是，美股急速回吐至今數天，VIX指數縱反彈，目前卻僅處約33水平，較6月時高位的40還低，側面反映淡友人氣暫未算夠，美股若要重新由「牛」轉「熊」，或需有更多人出手睇淡。

【科技股當災】FAANG曾至少插3%　Buy Side點睇？

【TSLA股價】Tesla上周五已完成50億美元配股行動　開市早段再瀉逾15%失守400美元關（更新第三版）

更值得注意的是，追蹤VIX指數波動性的VVIX近來走勢略見奇怪，例如美股上周五依舊弱勢，VVIX卻反而大幅回吐，而今天（8日）VIX指數升近一成時，VVIX僅彈不足4%，意味後市恐慌程度未必能不斷持續。

除此之外，美元走勢亦可留意，美元表現不但反映流動性風險，若投資者普遍持「現金為王」心態，反映美元走勢的美匯指數亦將急升。3月大跌市期間，美匯指數曾升抵102.99水平。而目前來看，美匯指數略見反彈，但幅度只有約0.6%，暫報93.3左右水平。若美匯指數沒有持續反彈的話，今輪美股或屬中期調整多過轉勢。

法盛資管：股市短綫或波動 惟料不會出現大規模拋售

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編輯：莫亦熙

 

美股 恐慌指數（VIX） 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數 期權 現金為王 美元

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