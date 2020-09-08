孫正義軟銀「華爾街巨鯨」巨額刀仔鋸大樹　如何玩轉美股？

美股近期的名義期權日均交易逾3350億美元，市場正關注科網股瘋狂上升之際，市場爆出孫正義的軟銀正在炒看漲期權，賭科技股向上，被市場稱為「華爾街巨鯨」，傳獲利多達40億美元；看漲期權的操作，帶動相關正股向上，技術上帶動科網股的瘋牛情況。

但由於股票瘋漲偏離合理估值，投資者傾向沽出股票。當炒家暫時收手，但原有投資者繼續沽出股票，便容易令股票承接力不足，引發股價大跌。

Tesla股份拆細後，更容易吸引散戶入場，拆細首日股價便升12.6%，在基本因素不變，而股價仍能大升下，已令投資界嘖嘖稱奇；其後最大的外部投資者基金沽貨、Tesla高位批股，股價才稍為轉弱，到市場報道孫正義軟銀為「華爾街巨鯨」，引發市場警戒心，免成大戶點心而先沽獲厚利的貨；不過，Tesla上周五曾跌9%，收市仍倒升3%，不到1分鐘的盤後交易時段，股價即跌7%，Tesla到周二復市，跌幅達19.7%。

買正股 又買衍生工具 雙邊操作巨額大挾升

不過，市場預期軟銀的賭局未會停，當市場趨勢向下，賭客亦可反手炒跌而獲利，坐擁巨大資本，同時在正股及衍生工具市場進行雙邊操作，科技股在偏離估值後怎麼走，似乎要看賭客手上的注碼。

8月11日，軟銀公布業績，由截至3月底財年錄得史上最差業績後，首季成功扭虧為盈，純利按年大增12%至1.26萬億日圓，震驚市場。軟銀在業績電話會議上表示，設立新的資產管理公司，當時估計最終規模或達數百億美元，並已傳出已大量買入FANNG（facebook、亞馬遜、蘋果等）股票。與此同時，亦部署沽出部份手上股票，積極拓展收入。

納指在儲局3月緊急量寬後，即見底回升，市場均認為美股牛市由儲局放水推動，因此投資者認為，正因為儲局天量放水，才有孫正義豪賭。

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記者：譚志偉